В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»

Новости Беларуси. Главный закон автомобилистов – «О дорожном движении». На неделе Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект изменений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главное нововведение – балльная система штрафов, которые будут начисляться в течение календарного года. 15 баллов – лишение прав на полгода. Плюс ко всему радикальные меры борьбы с нелегальными парковками – фотофиксация нарушений уже заработала (подробнее здесь), но в каждом спальном микрорайоне – тысячи нарушителей, а парковок нет. Правила действительно нужно менять, ведь мир и технологии меняются: пока обсуждают законопроект, на улицы выедут беспилотные автомобили.

На наших глазах рождается шедевр, который не вписывается в правила дорожного движения. Поклонники аэрографии – настоящая субкультура. Однако ГАИ не приветствует, когда автомобиль становится произведением искусства и слишком выделяется в потоке.

Александр Омельянюк, художник по аэрографии:

Большой спрос в Беларуси закончился в 2010 году, когда ужесточили правила. Написали почему-то, что аэрография отвлекает участников дорожного движения. Но начали ездить расклеенные в рекламах автобусы, троллейбусы. Которые заведомо созданы, чтобы привлекать внимание. В Беларуси аэрография на авто запрещена, только если это не реклама. Водителей это не останавливает.

Евгений Громадский, художник по аэрографии:

Любая работа сама по себе эксклюзивна, будь то разрисовать холодильник под кусок сыра или на «жуке» нарисовать божьих коровок.

Пока вырисовывается укоризненный взгляд Никола Тесла на авто-тёзке ученого, опытные художники рассказывают, на какие ухищрения готовы пойти владельцы машин ради уникальной росписи. Евгений Громадский:

Такие лазейки искали. После покраски автомобиля покрывали специальным покрытием, сверху наносили краску, проходили техосмотр. После этого заезжали на мойку и наблюдали за тем, ка у людей вываливались глаза, когда краска слетала, а оттуда выглядывал рисунок. Между тем, такие рисунки на авто – что татуировка для человека. Действуют как особая примета против угона.

Художники лишь мечтают, что их мастерство будет соответствовать букве закона, а пока украшают в основном интерьеры и машины россиян. Всего полтора часа – рекордно короткий срок – и рисунок готов. Ведь это перфоманс специально для нашей съемки. После первой же мойки изображение смоется, как временное тату. Хотя владелец кара и в восторге.

С первого взгляда и не поймешь, чем эти авто отличаются от своих первоначальных версий.

Алексей, автовладелец:

Автомобиль был серебристого металлика, не выделялся никак. Он был на железе, на колпаках. Пришла в голову идея добавить индивидуальности. Поменять диски, добавить новый цвет, добавить спортивности в данный автомобиль. Я его сделал таким, каким хотел видеть. Поэтому в этом и заключается, наверное, тюнинг автомобилей. С тюнингом пройти техосмотр проще. Особенно если он не радикальный. А что касается безопасности, вложив немалые деньги в усовершенствование своего авто, такие водители на трассе, как правило, предельно аккуратны.

Дмитрий Мицкевич, мастер по тюнингу:

Связано это с тем, что люди, которые дорабатывают свои автомобили, меняют внешний вид, соответственно, это гонщики, грубые нарушители правил ПДД. Чтобы пресечь все это на ранней стадии, считают, что пусть лучше все будут обычными и никто не будет выделяться из серой массы.

Яна Шипко, СТВ:

Так же, как и в собственном автомобиле, всегда можно что-то поменять и усовершенствовать, так и в ПДД. Сколько водителей – столько и мнений. К которым сейчас ГАИ, к слову, готовы прислушаться. Наибольший резонанс вызвала балльная система нарушений. Набираешь 15 за год, а дальше – пешком!

В советские годы инспекторы были вооружены дыроколами: 3 дырки за год в талоне, и прощай права Сейчас специальное приложение позволит отслеживать количество баллов как ГАИ, так и самим водителям.

Водители:

Водителей подстегнет соблюдать больше правила дорожного движения.

И штраф заплати, и еще и баллы? Само собой получается, что несправедливо. ТОП водителей по версии ГАИ. В этом анти-рейтинге рекордсмены по количеству нарушений.

Александр Цегельник, заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси:

У меня в руках список водителей, которые в течение 2017 года 100 и более раз нарушили правила дорожного движения. Этот список внушительный. Бальная система для того, чтобы заставить задуматься именно таких водителей. Есть отдельные, которые и не платят штрафы.

Еще из нововведений: водителям начнут выдавать удостоверения международного образца. Понадобятся они в дополнение к национальному удостоверению в некоторых странах Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока, или, например, в Европе для проката авто. А вот такие ретро-документы придется заменить до 2020 года, бесплатно и без экзаменов.

На радость фанатам автоматической трансмиссии права теперь можно будет получать только на автомат. Правда, машиной с механической коробкой управлять с таким удостоверением будет нельзя.

Полина Малярова, курсант автошколы:

Сцепление, это надо дополнительно работать левой ногой. Отвлекаться: рукой переключать передачи. Мне кажется, это приходит с опытом. Потому что так ты больше обращаешь внимание на дорожное движение, на знаки.

В этой автошколе уже обкатали процесс обучения на автомате. Эта машина облегчает вождение курсантам с ограниченными возможностями.

Александр Павловский, заместитель директора автошколы:

Мировой опыт показывает, что это общепринято. Возьмите Российскую Федерацию – уже давным-давно существует процесс обучения на таких автомобилях. Если человек всю жизнь готов ездить на автомобиле с автоматической трансмиссией – пожалуйста, это его право.

А вот письма счастья за парковку – уже реальность. Машины с комплексами фотофиксации появились в каждом районе Минска. Объектив ловит нарушения в автоматическом режиме. Не всем водителям такое всевидящее око по душе. Говорят, паркуются порой не по правилам, потому что альтернативы нет.

Тем временем разнообразных средств передвижения по городу все больше. От гироскутеров до моноколеса. Лавируют они среди пешеходов и в правилах пока никак не фигурируют.

Для квадрациклов и снегоболотоходов теперь введут новые категории – соответственно H и I. Управлять ими можно будет с 17 лет. А вот тяжелый самокат, например, с виду почти байк, а передвигаться может только по велодорожкам. Такой малой электротехники made in Belarus становится все больше. Но поскольку правилами она пока не классифицирована, не каждый решится выехать на дорогу на такой технике.

Андрей Селюков, председатель совета потребительского общества «Терра Электро»:

Мы говорим о концепции умного города, когда инфраструктура городская за счет датчиков движения может регулировать скорость на тех участках, где нужно. Контроллер, который стоит в электротранспорте, позволяет автоматически регулировать скорость движения. Следующий шаг – беспилотный транспорт, когда вы садитесь, нажимаете кнопочку «домой», и он везет вас домой.