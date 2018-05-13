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В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»

13 мая 2018 18:34
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Новости Беларуси. Главный закон автомобилистов – «О дорожном движении». На неделе Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект изменений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-1

Главное нововведение – балльная система штрафов, которые будут начисляться в течение календарного года. 15 баллов – лишение прав на полгода. Плюс ко всему радикальные меры борьбы с нелегальными парковками – фотофиксация нарушений уже заработала (подробнее здесь), но в каждом спальном микрорайоне – тысячи нарушителей, а парковок нет. Правила действительно нужно менять, ведь мир и технологии меняются: пока обсуждают законопроект, на улицы выедут беспилотные автомобили.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-4

На наших глазах рождается шедевр, который не вписывается в правила дорожного движения. Поклонники аэрографии – настоящая субкультура. Однако ГАИ не приветствует, когда автомобиль становится произведением искусства и слишком выделяется в потоке.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-7

Александр Омельянюк, художник по аэрографии:
Большой спрос в Беларуси закончился в 2010 году, когда ужесточили правила. Написали почему-то, что аэрография отвлекает участников дорожного движения. Но начали ездить расклеенные в рекламах автобусы, троллейбусы. Которые заведомо созданы, чтобы привлекать внимание.

В Беларуси аэрография на авто запрещена, только если это не реклама. Водителей это не останавливает.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-10

Евгений Громадский, художник по аэрографии:
Любая работа сама по себе эксклюзивна, будь то разрисовать холодильник под кусок сыра или на «жуке» нарисовать божьих коровок.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-13

Пока вырисовывается укоризненный взгляд Никола Тесла на авто-тёзке ученого, опытные художники рассказывают, на какие ухищрения готовы пойти владельцы машин ради уникальной росписи.

Евгений Громадский:
Такие лазейки искали. После покраски автомобиля покрывали специальным покрытием, сверху наносили краску, проходили техосмотр. После этого заезжали на мойку и наблюдали за тем, ка у людей вываливались глаза, когда краска слетала, а оттуда выглядывал рисунок.

Между тем, такие рисунки на авто – что татуировка для человека. Действуют как особая примета против угона.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-16

Художники лишь мечтают, что их мастерство будет соответствовать букве закона, а пока украшают в основном интерьеры и машины россиян. Всего полтора часа – рекордно короткий срок – и рисунок готов. Ведь это перфоманс специально для нашей съемки. После первой же мойки изображение смоется, как временное тату. Хотя владелец кара и в восторге.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-19

С первого взгляда и не поймешь, чем эти авто отличаются от своих первоначальных версий.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-22

Алексей, автовладелец:
Автомобиль был серебристого металлика, не выделялся никак. Он был на железе, на колпаках. Пришла в голову идея добавить индивидуальности. Поменять диски, добавить новый цвет, добавить спортивности в данный автомобиль. Я его сделал таким, каким хотел видеть. Поэтому в этом и заключается, наверное, тюнинг автомобилей.

С тюнингом пройти техосмотр проще. Особенно если он не радикальный. А что касается безопасности, вложив немалые деньги в усовершенствование своего авто, такие водители на трассе, как правило, предельно аккуратны.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-25

Дмитрий Мицкевич, мастер по тюнингу:
Связано это с тем, что люди, которые дорабатывают свои автомобили, меняют внешний вид, соответственно, это гонщики, грубые нарушители правил ПДД. Чтобы пресечь все это на ранней стадии, считают, что пусть лучше все будут обычными и никто не будет выделяться из серой массы.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-28

Яна Шипко, СТВ:
Так же, как и в собственном автомобиле, всегда можно что-то поменять и усовершенствовать, так и в ПДД. Сколько водителей – столько и мнений. К которым сейчас ГАИ, к слову, готовы прислушаться. Наибольший резонанс вызвала балльная система нарушений. Набираешь 15 за год, а дальше – пешком!    

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-31

В советские годы инспекторы были вооружены дыроколами: 3 дырки за год в талоне, и прощай права Сейчас специальное приложение позволит отслеживать количество баллов как ГАИ, так и самим водителям.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-34

Водители:
Водителей подстегнет соблюдать больше правила дорожного движения.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-37

И штраф заплати, и еще и баллы? Само собой получается, что несправедливо.

ТОП водителей по версии ГАИ. В этом анти-рейтинге рекордсмены по количеству нарушений.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-40

Александр Цегельник, заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси:
У меня в руках список водителей, которые в течение 2017 года 100 и более раз нарушили правила дорожного движения. Этот список внушительный. Бальная система для того, чтобы заставить задуматься именно таких водителей. Есть отдельные, которые и не платят штрафы.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-43

Еще из нововведений: водителям начнут выдавать удостоверения международного образца. Понадобятся они в дополнение к национальному удостоверению в некоторых странах Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока, или, например, в Европе для проката авто. А вот такие ретро-документы придется заменить до 2020 года, бесплатно и без экзаменов.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-46

На радость фанатам автоматической трансмиссии права теперь можно будет получать только на автомат. Правда, машиной с механической коробкой управлять с таким удостоверением будет нельзя.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-49

Полина Малярова, курсант автошколы:
Сцепление, это надо дополнительно работать левой ногой. Отвлекаться: рукой переключать передачи. Мне кажется, это приходит с опытом. Потому что так ты больше обращаешь внимание на дорожное движение, на знаки.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-52

В этой автошколе уже обкатали процесс обучения на автомате. Эта машина облегчает вождение курсантам с ограниченными возможностями.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-55

Александр Павловский, заместитель директора автошколы:
Мировой опыт показывает, что это общепринято. Возьмите Российскую Федерацию  уже давным-давно существует процесс обучения на таких автомобилях. Если человек всю жизнь готов ездить на автомобиле с автоматической трансмиссией – пожалуйста, это его право.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-58

А вот письма счастья за парковку – уже реальность. Машины с комплексами фотофиксации появились в каждом районе Минска. Объектив ловит нарушения в автоматическом режиме. Не всем водителям такое всевидящее око по душе. Говорят, паркуются порой не по правилам, потому что альтернативы нет.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-61

Тем временем разнообразных средств передвижения по городу все больше. От гироскутеров до моноколеса. Лавируют они среди пешеходов и в правилах пока никак не фигурируют.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-64

Для квадрациклов и снегоболотоходов теперь введут новые категории – соответственно H и I. Управлять ими можно будет с 17 лет. А вот тяжелый самокат, например, с виду почти байк, а передвигаться может только по велодорожкам.

Такой малой электротехники made in Belarus становится все больше. Но поскольку правилами она пока не классифицирована, не каждый решится выехать на дорогу на такой технике.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-67

Андрей Селюков, председатель совета потребительского общества «Терра Электро»:
Мы говорим о концепции умного города, когда инфраструктура городская за счет датчиков движения может регулировать скорость на тех участках, где нужно. Контроллер, который стоит в электротранспорте, позволяет автоматически регулировать скорость движения. Следующий шаг – беспилотный транспорт, когда вы садитесь, нажимаете кнопочку «домой», и он везет вас домой.

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»-70

Насколько правила дорожного движения будут успевать за реальной ситуацией на дороге покажет время. Пока же задать направление есть шанс у каждого. Общественные слушания по изменениям в закон «О дорожном движении» продлятся до конца мая.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Александр Омельянюк # Евгений Громадский # Дмитрий Мицкевич # Александр Цегельник # Александр Павловский # Фотофакт

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