Новая система фотофиксации нарушений парковки в Минске: комментарий ГАИ

Новости Беларуси. В Минске нашли кардинальный способ решения проблемы неправильной парковки: нарушение правил будет фиксироваться автоматически, по аналогии с превышением скорости, с помощью специальных комплексов «Паркрайт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой техникой оборудованы автомобили ГАИ в каждом районе Минска. Наказания нарушителям теперь не избежать. К ответственности привлекается собственник транспортного средства, который получит письмо о необходимости оплатить штраф. Новинку протестировали в Национальном аэропорту Минск.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Естественно, если машины не будут парковаться, если люди поймут, что контроль достаточно жесткий, неотвратимый, я думаю, что через какое-то время, надеюсь, ситуация изменится и сотрудники ГАИ будут заниматься другими вопросами.

Штраф за нарушение правил парковки для владельца легкового автомобиля составит почти 25 рублей. Хозяевам крупногабаритных машин придется заплатить в три раза больше.