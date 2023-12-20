Евгений Пунинский: настоящий интеллигент никогда не посчитает себя круче рабочих

Айтишники нас будут одевать и обувать? Мнение о том, почему надо возвышать рабочие профессии – подробности.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:

Оно есть, просто меня удивляет интеллигенция, которая считает себя выше, круче и умнее рабочих. Тогда такая интеллигенция имеет производное от слова «телега». Настоящий интеллигент никогда такого не скажет. Он понимает, что умственный труд – это одно, а физический – другое.

Евгений Пустовой:

Может, мы и отличаемся от западной цивилизации тем, что «белые воротнички» считают себя выше, чем те, кто с метлой делает наши улицы чище?

Евгений Пунинский:

Я думаю, что у них как раз и происходит горе от ума. Когда ты работаешь физически, болят руки и ноги, в головы дурные мысли 100 % не полезут.