В Совмине прошло первое заседание Совета по биологической безопасности. Кто угрожает Беларуси и как реагировать?

Биологические угрозы – один из главных вызовов современности. Опаснейшие инфекционные болезни превращаются в инструмент гибридной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси состояние биобезопасности оценивается как стабильное, но это не должно расхолаживать. Сегодня, 20 декабря, в Совмине прошло первое заседание Совета по биологической безопасности. Реагировать на вирусные угрозы и иметь свои вакцины – поручение Президента. О возрастающей опасности биоугроз – белорусский лидер предупреждал мировую общественность и коллег по ОДКБ. На что и как реагировать? Тему продолжит Евгений Пустовой.

Мир попадает в новые сети – сети биологических лабораторий. Почти 30 лет в системе Минобороны существует управление по сокращению военной угрозы. Официально военные помогают утилизировать ядерное, химическое и биологическое оружие для государств постсоветского пространства. Уже 20 лет этим занимаются в украинских лабораториях. И слишком часто в соседнем государстве стали отмечаться вспышки опасных заболеваний. Три года назад депутаты Верховной рады от оппозиционной партии Виктора Медведчука потребовали от властей проверить такие центры. В Беларуси появится межведомственная экспертная группа по вопросам биобезопасности – Субботин.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Никто не хочет говорить правду, эти работы ведутся очень активно. И Украина в этом вопросе была на передовой биологических разработок. Что будет в дальнейшем, однозначно покажет время. Но это то направление, которое позволяет с минимальными затратами нанести любому противнику максимальный ущерб. И об этом нельзя забывать, что англосаксы очень хорошо умеют считать деньги, очень хорошо и экономно расходуют ресурсы и работают за счет других.

Скандалы с биолабораториями периодически сотрясают мировую медиаповестку. Например, небезызвестный руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко связал гибель свиней с деятельностью американских биолабораторий в Грузии. Учитывая открытость границ, вирус подложил свинью и нашим аграриям, и нашим охотникам. Николай Бузин:

В качестве примера: разработка вирусов, которые могут воздействовать на отдельно взятые организмы и этносы. Это та глобальная задача, которая решается на протяжении десятилетий. Видимо, есть определенные подвижки в этой области. Что касается биологических лабораторий, их уже десятки. И почему-то они все продвигаются к границам Республики Беларусь, по нашему контуру. Не будем говорить, что это только нас касается, и Российскую Федерацию, и всех. Одна из главных задач – изучение славянского этноса, получение соответствующих проб крови, других составляющих компонентов человеческого тела для дальнейшего изучения, выработке геномов и внедрения в них вредоносных составляющих.

Планетарным испытанием стал ковид. Разные центры сил обвиняли друг друга в утечке вируса, но никто ведь не отрицал саму утечку. В общем, биоугрозы – это новый ящик Пандоры для человечества. Наш Президент эту тему неоднократно поднимал, привлекая внимание мирового сообщества. Ну, например, в интервью японской телерадиовещательной корпорации TBS. А на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ год назад белорусский лидер обнажил эту проблему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В контексте растущей актуальности проблематики биологической безопасности предлагаем провести в Беларуси заседание соответствующего Координационного совета уполномоченных органов государств – членов организации. Я говорю о биологической безопасности и проведении в Минске соответствующего мероприятия, но нам надо все-таки честно друг другу сказать. Часто мы говорим, Владимир Владимирович, о биологических лабораториях. По-моему, только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня. Это же не шутка – биологическая безопасность. Агитируем друг друга, а в некоторых странах эти американские или других стран лаборатории существуют. Так, как в Украине – несколько их обнаружили. Сейчас в мире фиксируются вспышки холеры, чумы, кори и других инфекционных заболеваний. В 2023 году Минздрав зафиксировал факты завоза в Беларусь редких заболеваний – четыре случая лихорадки Денге и восемь – малярии. Их очаги успешно ликвидированы.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Санитарно-эпидемиологическая служба, организации здравоохранения готовы на случай возникновения инфекций, имеющих международное значение, к оказанию медицинской помощи, к локализации и ликвидации таких очагов. В стране предусмотрительно сохранена инфекционная служба, а теперь занимаются изучением этих болезней. Еще одно направление деятельности – создание вакцины.

Николай Бузин:

Не зря внесена в нашу Концепцию национальной безопасности такая составляющая, как биологическая безопасность. Она направлена именно на нейтрализацию этой угрозы в масштабах не только страны, но и всего нашего региона, а, может быть, и мира. Даст бог, мы сумеем решить эту задачу. Но сидеть молча и смотреть на то, что происходит, нельзя. Биологическая составляющая – одна из наиболее страшных, губительных и перспективных направлений с точки зрения военной науки и искусства. Уверен, что ведущие государства мира не остановят этот процесс и будут продолжать его развивать.