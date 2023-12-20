Член Молодёжного парламента: «Мы ни в коем случае не должны уменьшать роль ни одной профессии»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Айтишники нас будут одевать и обувать? Мнение о том, почему надо возвышать рабочие профессии – подробности.
Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы ни в коем случае не должны уменьшать роль ни одной профессии в мире, потому что и на предприятии тяжело, и врачам тяжело работать, и педагогам, и продавцам. Если работать честно и как положено.
Президент нашей страны все время говорит: если каждый будет на своем месте работать как положено, то и в стране все будет хорошо.
Когда на завод приходят молодые люди и говорят «так а сколько вы нам будете платить?», когда они пришли с базовым набором знаний, еще не обучаясь на практике, тоже нужно соотносить возможности и постоянно учиться, самореализовываться и самообразовываться. Тогда будет толк.
Евгений Пунинский: настоящий интеллигент никогда не посчитает себя круче рабочих (читайте далее).