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В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ

29 февраля 2024 16:59
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Навести порядок во всех видах спорта. Причем сделать это нужно оперативно – в самое ближайшее время. Таково поручение Президента. Сегодня, 29 февраля, Александру Лукашенко доложили о том, как обстоят дела в сфере в целом, отдельное внимание – развитию футбола в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов к спортивным достижениям довольно много. Особенно на фоне того, что в отрасль ежегодно вкладываются немалые средства. Не говоря уже о крупных городах в регионах, где с нуля возводят и модернизируют необходимую инфраструктуру – стадионы, бассейны, физкультурно-спортивные комплексы. Вполне логично, что вложенные деньги должны приносить отдачу.

Евгений Пустовой разбирался в проблеме.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-1

Эта фотография отражает все отношение Президента к белорусскому спорту. Даже оппоненты признают: белорусский лидер – один из самых спортивных глав государства в мире. Его можно увидеть на коньках, лыжах, велотреке, а фотография на роликах облетела весь мир. Первый весьма погружен и в сам процесс. Сказывается и спортивный образ жизни, и неравнодушное отношение к отрасли. Впрочем, как во всем. Спорт высоких достижений дарит радость всей стране и способствует патриотизму.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-4

Спорт – один из инструментов консолидации общества и создания культа здоровой нации. Это еще и элемент воспитания и карьерной адаптации для молодежи. Поэтому к сфере у Президента точно не только спортивный интерес.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас пригласил для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается в нашем спортивном сообществе. И прежде всего в области футбола. Самый массовый вид спорта, самый любимый вид спорта среди нашего населения. Ну, и такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время дня и суток в Беларуси и в любых погодных условиях. Есть и другие виды спорта, о которых сегодня можно говорить. Я не буду долго рассказывать, что такое спорт. Вы сами спортсмены, занимаетесь спортом и сейчас, любите спорт.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-10

С футболом у Президента особые отношения. Именно через футбол Александр Лукашенко пришел в спорт. Об этом он рассказывал не раз. Все помнят эти кадры. Победные голы нашего БАТЭ в ворота «Баварии». Это один из знаковых моментов белорусского спорта. История. Но сегодня разговор о будущем. Полгода на решение проблемы. После рекомендаций Президента в Минспорта и футбольной федерации готовы выстроить целую пирамиду отбора.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-13

Николай Шерстнев, председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола:
Ранее четко работала система подготовки детско-юношеского футбола. Это наши региональные детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные школы, олимпийского резерва. Откуда лучших футболистов формировали в училища олимпийского резерва областные, республиканские. То есть была выстроена четкая пирамида подготовки юного футболиста, обеспечен переход в дублирующие.

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-16

В стране есть «Кожаный мяч». Футбольные поля, манежы, даже академии футбола. Нет результата, о котором говорила бы вся страна. Может, дело не в инфраструктуре, а в воле к победе?

В Беларуси появится футбольный чемпионат страны для подростков – председатель АБФФ-19

Николай Шерстнев:
Уже с этого сезона футбольного, 2024-го, мы вводим постоянный чемпионат. Возраста – 12, 13, 14 лет. Что это дает? Что детско-юношеские спортивные школы обязаны будут сформировать команды возрастные. То, чего нет сегодня. Нет чемпионатов постоянных, соответственно, зачем тогда в «дюшке» иметь команду футбольную? Соответственно, если нет футбольной команды, зачем тогда тренеру напрягаться о каких-то там параметрах спортивных?

Лукашенко прошелся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Николай Шерстнев

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