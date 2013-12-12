В Беларуси появится академический университет для подготовки элитных научных работников

Новости Беларуси. В Беларуси появится академический университет. Там будут готовить элитных научных работников. Это предусмотрено программой совершенствования научной сферы, которую 12 декабря обсуждают в Академии наук. В дискуссии участвуют более полутысячи ученых.

Разработчики новой программы предлагают также увеличить зарплату молодых научных работников. В среднесрочной перспективе она должна быть в два раза выше средней по стране.

Сегодня в стране используется порядка сотни разработок белорусской Академии наук практически во всех сферах деятельности: медицина, промышленность, образование, военный сектор. Успешно функционирует первый белорусский космический спутник. На орбите аппарат уже больше года. За это время ученым удалось существенно обновить знания об околоземном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Управлением и спутником занимается именно Академия наук, созданы алгоритмы по анализу результатов. Сегодня есть желающие использовать, приобретать такую информацию. Это обновляемая, свежая информация. Тем более мы не стоим на месте, мы нарабатываем все больше и больше алгоритмов.