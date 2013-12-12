Курасовщина, Серебрянка, Чижовка, Лошица. Какие еще районы Минска сохранили названия деревень

Раньше на территории современного Минска существовало более 200 населенных пунктов: сел, поселков, деревень, застенков, фольварков, хуторов, постоялых дворов. Они носили разные названия и некоторые дали наименования сегодняшним микрорайонам: Курасовщина, Серебрянка, Зеленый Луг, Чижовка, Лошица, Дражня. Эти названия напоминают сегодня минчанам и гостям столицы об историческом прошлом города.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

На этом месте когда-то располагалась деревня Курасовщина, давшая название микрорайону. Сама история происхождения названия этой деревни довольно интересная. Дело в том, что на Лошице образовались целых три деревни. Чтобы не путаться с названиями этих деревень, к ним начали прибавлять названия владельцев. Потому и возникли Лошица-Одинцовская и так далее. Деревню Лошица когда-то переименовали и назвали по имени первого владельца деревни – Курашовчиной (Ян Курош).

Дина Хроленок, учитель средней школы № 90 Минска:

У бывшей деревни Курасовщина находится памятник культуры – Белая дача. Место построения дачи и история ее возникновения родили немало легенд. Говорили о том, что здесь находится подземный ход, а также, что здесь есть старинный курган-могильник.

Названия одних деревень сохранились в названиях улиц, парков, станций метро и магазинов: улица Антоновская, Малявки, Брилевская, Барановщина, Гребельки, Дворищи, Слободская, парк Медвежино. Другие же подарили свои исторические имена общественным местам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

У Койдановского тракта располагалась деревня Добрые Мысли. Откуда произошло названия, ученые спорят до сих пор. Возможно, что это хорошее, доброе место, где хорошо думалось, а, возможно, и от древнеславянского имени Добромысль. Именно здесь возникли когда-то первые стекольные заводы в пригородной зоне Минска, еще несколько заводов, а после прокладки железной дороги этот район начал очень быстро застраиваться домами железнодорожников.

Географические названия всегда несут в себе информацию о былых природных условиях местности, характере народа, ее населявшего, о его истории и особенностях быта. Поэтому так важно сохранять эту ценную информацию о столице для всех последующих поколений исследователей и для всего населения Беларуси как напоминание о своих корнях.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Название еще одной деревни – Сеножаны – овеяно следующим приданием. Помещик Неморшанский на этом месте построил свое имение и назвал его Сенжан в честь известного французского курорта. А местные крестьяне быстро переделали это название в Сеножаны. Понятное им и очень простое.

В современной топонимии Минска сохранилось немногим более 40% названий прежних деревень, причем быстрее всего из памяти исчезают названия малых поселений – былых фольварков, дворов, застенков и хуторов. Их сохранилось в современной топонимии только 20%, тогда как более крупных поселений – сел и поселков – немногим более половины.

Список ярко звучащих названий, еще не сохраненных в современной топонимии Минска, довольно обширен: Веселые Горки, Перекалье, Сосняги.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Одна из деревень носила очень красивое название: Уборки. Она располагалась у соснового бора, который тянулся от здания железнодорожного вокзала до реки Лошица. Этот лес принадлежал помещику Неморшанскому и считался самым красивым пригородным лесом. Но, к сожалению, при строительстве железной дороги он был вырублен.

Чем больше их сохранится в названиях улиц и других объектов города, тем уникальнее будет его городская среда. И тогда минчанам и гостям столицы гораздо приятнее будет ходить по его улицам, посещать парки, высаживаться на станциях метро, слышать объявления остановок в городском транспорте.

Былые крупные поселения сегодня носят «неродные» названия: микрорайон Чкаловский ранее был Кузнецкой Слободой, Харьковский – Плещанкой, Ангарский – Словостью, Серова – Вилковщиной, а Юго-Запад носил название Верховичи.

Не вошли в современную топонимию и названия былых поселений с богатой историей, известные с давних времен: Банцеровщина, Людамонт, Глинище, Столова.

Радует то, что совсем скоро названия некоторых бывших деревень будут носить новые станции метро. На третьей линии подземки появятся «Ковальская Слобода», «Неморшанский Сад», «Слуцкий гостинец».

Наша столица меняется с течением времени, но ее история навсегда остается на страницах памяти тех, кто любит свой город.