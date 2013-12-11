Республиканский семинар руководителей региональных печатных СМИ прошел в Солигорске

Новости Беларуси. Решение многих проблем граждан часто ложится на плечи местных средств массовой информации. Об их возрастающей роли в жизни страны 11 декабря говорили на Республиканском семинаре руководителей региональных печатных СМИ в Солигорске.

Участники мероприятия ознакомились с работой местного телеканала, а в центре духовного воспитания обсудили роль церкви в работе с подрастающим поколением. Десятки районных газет и телеканалов Минской области презентовали свой продукт на выставке.

По данным социологических исследований, именно местные средства массовой информации – наиболее популярны у жителей Беларуси. А 2/3 редакций местных изданий уже обходятся без материальной поддержки государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

У каждой нашей районной газеты есть сайт. И очень важно, что эти сайты очень востребованы. Мы посмотрели географию обращений к Интернет-сайтам районных газет. К ним обращаются со всего мира. Сейчас сайт газеты начинает выполнять функцию горячей линии, где новости района, новости города идут в режиме он-лайн. На версии самой газеты, напечатанной версии, уже есть возможность давать более крупные формы.