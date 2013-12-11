Из-за «сбежавшего» подрядчика дом на улице Полевой в Минске не могли достроить 3 года

Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая в топе телефонных звонков зрителей на горячую линию – жилищное строительство. Эта тема стала одной из главных накануне на республиканском совещании, которое провел Президент. Положение дел в этой сфере остается непростым, но не безнадежным, как показывает практика. Вот один из примеров, когда стройка, остановившаяся на годы, была все-таки завершена.

В свою квартиру, кстати, под № 1, Елена Владимировна зашла только 11 декабря. Хотя дом начинал строиться в декабре 2010 года. Первый подрядчик возвел всего полтора этажа (менее 1/10 части здания) и умыл руки. Дом застыл, а цены на квадратные метры поползли вверх. Так по улице Полевой в Минске появился долгострой.

Вера Мацулевич, начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы взяли этот дом на особый контроль, поручили горисполкому и они привлекли надежного подрядчика. Это стройтрест № 4. Заказчик взял на себя убытки, которые он понес из-за предыдущих подрядчиков. То есть людям не выставляли (это около 4 млрд рублей).

Елена Тищенко:

Фирмы-однодневки, или прочие, которые просто берутся и у них нет своих средств, они не в состоянии построить. Так и оказалось с нашими первыми подрядчиками.

И начали строить, когда появился государственный подрядчик, у которого есть свои деньги, который мог подождать, когда нам откроют линии кредитные.

На 40% дом состоит из людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. До недавнего времени ситуация с такого рода долгостроями была достаточно типична. Для того, чтобы найти пути разрешения этих проблем и помочь людям заполучить их квадратные метры, по поручению Президента была создана комиссия по проблемным вопросам в строительной сфере, ужесточены требования к чиновникам на местах. Проблемные объекты были взяты под строгий контроль.

Андрей Харитончик, ведущий инженер УКС Ленинского района:

Каждый день мы предоставляли отчетность в комиссию о проделанной работе: сколько людей работает, что в две смены люди работают.

Чтобы сделать поблажку дольщикам, УКС отказался от прибыли, то есть дом строился по себестоимости. Практически все работы выполнились. Сегодня уже приглашаем жильцов для осмотра квартир. Как только будут собраны их замечания, сюда приедет бригада, которая будет устранять недостатки, замечания жильцов.

Дом на Полевой, кстати, хоть и небольшой, но был запроектирован по индивидуальному проекту. Поэтому представлял достаточно сложные работы, плюс нетипичные стройматериалы. Несколько недель назад (в ноябре) строение все-таки сдали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по республике по поручению Президента была проведена инвентаризация проблемных строек. Было обнаружено 380 таких домов. 200 уже введено в эксплуатацию. Еще сотню до конца года завершат, по заверениям местных властей. А оставшиеся доделают уже в 2014 году.