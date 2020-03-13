Прямой эфир

В Беларуси появится агентство по обеспечению качества образования. Чем оно будет заниматься?

13 марта 2020 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования. Об этом стало известно накануне на встрече министра образования с депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси появится агентство по обеспечению качества образования. Чем оно будет заниматься?-1

Планируется, что агентство возьмёт на себя большую часть регуляторных и контрольных функций.

Это, например, государственная аккредитация учебных заведений и программ, специализированных учёных советов, аттестация научных кадров и организаций, которые образовательную деятельность осуществляют.  

В Беларуси появится агентство по обеспечению качества образования. Чем оно будет заниматься?-4

Создание в будущем подобного органа позволит сформировать штат профессиональных экспертов в этой сфере как республиканского, так и международного уровня. Сделает процедуру более открытой, расширит экспорт образовательных услуг.
Соответствующие изменения уже внесены в проект новой редакции Кодекса об образовании.    

Чекан об этическом кодексе педагога: «Пытается решить проблему утери доверия между всеми участниками образовательного процесса»

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции
13 марта 2020 07:43

В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске
13 марта 2020 07:24

«Сегодня меняется отношение к сути профессии журналиста». Семинар региональных СМИ прошёл в Минске

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды
13 марта 2020 07:12

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды