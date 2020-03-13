В Беларуси появится агентство по обеспечению качества образования. Чем оно будет заниматься?

Новости Беларуси. В Беларуси будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования. Об этом стало известно накануне на встрече министра образования с депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования. Об этом стало известно накануне на встрече министра образования с депутатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что агентство возьмёт на себя большую часть регуляторных и контрольных функций.
Это, например, государственная аккредитация учебных заведений и программ, специализированных учёных советов, аттестация научных кадров и организаций, которые образовательную деятельность осуществляют.
Создание в будущем подобного органа позволит сформировать штат профессиональных экспертов в этой сфере как республиканского, так и международного уровня. Сделает процедуру более открытой, расширит экспорт образовательных услуг.
Соответствующие изменения уже внесены в проект новой редакции Кодекса об образовании.
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