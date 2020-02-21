Чекан об этическом кодексе педагога: «Пытается решить проблему утери доверия между всеми участниками образовательного процесса»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

Валентина Чекан, учредитель частной школы:

Я вижу, что кодекс пытается решить ту проблему утери той ценности, о которой мы ещё не сказали. Это утеря доверия между всеми участниками образовательного процесса. Если этого доверия нет, тогда у нас превращаются – как себя вести.

Мы думаем, что учитель, придя в профессию, напрочь у него отсутствует какое-то понятие о добре и зле, о воспитании. То есть мы можем предположить, что на уровне абитуриента нам нужно что-то в нём достроить, чтобы мы получили профессионала. Но если мы говорим про работающего учителя в тех сложных условиях, которым сейчас учительский труд должен соответствовать, то тогда нужно доверять.

И тогда про всех игроков образовательного процесса, про всех участников нужно говорить и в рамках кодекса. Нужно говорить и о законных представителях, нужно говорить и о заказчике обучения, кем он является и каковы его условия пребывания в этом процессе, что для него есть хорошо, плохо, этическая норма или её отсутствие. Если утеря базового доверия у нас среди всех участников, то регламентировать этикой это, мне кажется, не столь эффективно.