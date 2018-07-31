Первая школа мужества: как проходят дни подростков в военно-патриотическом лагере «Патриот»?

Новости Беларуси. Более 40 подростков – парней в возрасте 16-17 лет – собрал военно-патриотический лагерь «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он работает на базе Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток». Быт подростков достаточно суров, а условия приближены к армейским. Тем не менее, уезжать никто не хочет.

Подъем в 8 утра и нет, не завтрак. Пробежка – несколько кругов вокруг лагеря. Сами ребята считают свое пребывание здесь мини-подготовкой к армии. Поначалу, говорят, сложно. Первые полдня. А потом привыкаешь.

Артем Богданкевич:

Новое черты у меня будут: уже более воспитанность, более строгость. Потому что если раньше я был разгильдяем, не мог что-то для себя сделать, утром встать, то сейчас у меня уже будет такая маленькая привычка. Я утром встану и буду знать, что мне надо.

Проживают парни в палатках – в каждой около 10 человек. Одна смена длится 9 дней – и ни один из них не похож на предыдущий. За это время ребята успевают участвовать и побеждать на соревнованиях, выезжать на экскурсии в Хатынь и воинскую часть 3310, сержанты которой частично выполняют роль вожатых. Но больше всех внимание подросткам уделяет Евгений Владимирович – начальник смены. И авторитет его здесь – непререкаем.

Глеб Качан:

Здесь довольно хорошие ребята, классные сержанты, хороший, классный директор, он каждый раз устраивает что-то интересное. Например, позавчера у нас были соревнования по борьбе – я занял второе место.

Евгений Петропавловский, начальник 4-ой смены военно-патриотического лагеря «Патриот»:

Довольно сложно найти с ними общий язык, если не заинтересовывать их. То есть это должен быть некий баланс дисциплины, уважения к ним. Не нужно их не уважать. Они все ребята заслуживают уважения, понимания. То есть к ним нужно прислушиваться, но гнуть свою линию. Искать то, что им интересно, точки соприкосновения и немножно навязывать свою позицию.