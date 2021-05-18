Прямой эфир

«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище

18 мая 2021 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Озерище построен путепровод для военной техники, который значительно разгрузит дорожную сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище-1

Мост соединяет пути выхода техники бригады из парка боевых машин и непосредственно станцию погрузки. Путепровод предназначен для движения техники 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и позволит сократить сроки выполнения задач. Кроме того, значительно улучшатся и условия жизни для жителей военного городка в Уручье и ближайших микрорайонов.

«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище-4

Павел Шебеко, командир 120-й отдельной механизированной бригады гвардии:
Открытие моста важный и значимый момент в жизнедеятельности бригады. В течение значительного отрезка времени мы были вынуждены пользоваться дорогами общего назначения, тем самым создавая неудобства для жителей двух районов столицы и прилегающих поселков. Открытие моста позволяет нам автономно покидать территорию бригады, выходить на станцию погрузки, выполнять свои служебные обязанности, не мешая обычной жизни горожан.

«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище-7

Для того чтобы все присутствующие убедились в надежности объекта, сразу после открытия по нему проехала техника, которая состоит на вооружении бригады.

# Мосты Беларуси # общество # Павел Шебеко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь
18 мая 2021 06:24

300 тысяч доз препарата. Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставят 18 мая в Беларусь

«У нас в семье теперь уже три Тельца». В Могилёве майский беби-бум, познакомились со счастливыми родителями
17 мая 2021 21:15

«У нас в семье теперь уже три Тельца». В Могилёве майский беби-бум, познакомились со счастливыми родителями

Ведущая СТВ Наталья Надольская: «Когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета»
17 мая 2021 20:47

Ведущая СТВ Наталья Надольская: «Когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета»