«Не мешая обычной жизни горожан». Путепровод для военной техники построили в Озерище

Новости Беларуси. В Озерище построен путепровод для военной техники, который значительно разгрузит дорожную сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мост соединяет пути выхода техники бригады из парка боевых машин и непосредственно станцию погрузки. Путепровод предназначен для движения техники 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и позволит сократить сроки выполнения задач. Кроме того, значительно улучшатся и условия жизни для жителей военного городка в Уручье и ближайших микрорайонов.

Павел Шебеко, командир 120-й отдельной механизированной бригады гвардии:

Открытие моста – важный и значимый момент в жизнедеятельности бригады. В течение значительного отрезка времени мы были вынуждены пользоваться дорогами общего назначения, тем самым создавая неудобства для жителей двух районов столицы и прилегающих поселков. Открытие моста позволяет нам автономно покидать территорию бригады, выходить на станцию погрузки, выполнять свои служебные обязанности, не мешая обычной жизни горожан.