В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой

Новости Беларуси. Вернуться домой станет проще. МВД, Госпогранкомитет Беларуси и Международная организация по миграции в Минске подписали протокол о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе закреплен четкий алгоритм действий по добровольному возвращению иностранных граждан на родину или в страну постоянного законного проживания. Эта процедура – неотъемлемая часть гуманного регулирования миграционных процессов.

Между тем, многие переселенцы, попадая в сложную жизненную ситуацию, не знают, что есть такая возможность – приобрести билет в один конец на родину. Потому церемония подписания протокола дала старт и информационной кампании.

Зейнал Гаджиев, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси:

Очень долго обсуждали, нашли такой приемлемый вариант, который соответствовал бы международным стандартам, нашим требованиям как Международной организации по миграции.

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Органы пограничной службы поддерживают данную программу. Более 200 нарушителей государственной границы в этом году задержано. Мы понимаем, что некоторые из них могли иметь потенциально другую судьбу, если бы программа действовала.

Николай Мельченко, заместитель министра МВД Беларуси:

ЕС берет на себя донорскую помощь по возвращению. Ранее мы затрачивали на эту процедуру средства из республиканского бюджета.