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В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой

09 октября 2019 19:03
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Новости Беларуси. Вернуться домой станет проще. МВД, Госпогранкомитет Беларуси и Международная организация по миграции в Минске подписали протокол о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-1

В документе закреплен четкий алгоритм действий по добровольному возвращению иностранных граждан на родину или в страну постоянного законного проживания. Эта процедура – неотъемлемая часть гуманного регулирования миграционных процессов.

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-4

Между тем, многие переселенцы, попадая в сложную жизненную ситуацию, не знают, что есть такая возможность – приобрести билет в один конец на родину. Потому церемония подписания протокола дала старт и информационной кампании.

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-7

Зейнал Гаджиев, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси:
Очень долго обсуждали, нашли такой приемлемый вариант, который соответствовал бы международным стандартам, нашим требованиям как Международной организации по миграции.

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-10

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Органы пограничной службы поддерживают данную программу. Более 200 нарушителей государственной границы в этом году задержано. Мы понимаем, что некоторые из них могли иметь потенциально другую судьбу, если бы программа действовала. 

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-13

Николай Мельченко, заместитель министра МВД Беларуси:
ЕС берет на себя донорскую помощь по возвращению. Ранее мы затрачивали на эту процедуру средства из республиканского бюджета.

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой-16

Кстати, подобная программа уже действовала в Беларуси с 2007 по 2011 год. Тогда помогли вернуться домой больше 140 иностранцам. Между тем, уже в этом году 15 мигрантов проявили интерес к этой процедуре.

# Беженцы # общество # Зейнал Гаджиев # Игорь Печень # Николай Мельченко # Фотофакт

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