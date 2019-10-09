Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все насосы разместили под землей на глубине около 3 метров. Это необходимо для того, чтобы вода зимой не замерзала.
Жители увидят, как почти с земли будут бить 19 струй, которые, кстати, планируют подсвечивать. Пока так называемый «сухой фонтан» – единственный в городе.
Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:
Первые пробные струи мы запустим в этом году, чтоб проверить насколько это работоспособно. А полноценными красками фонтан заиграет уже в следующем году. Фонтан будет соединяться со всеми тротуарными дорожками, а вне рабочее время мы сможем его использовать как полноценную пешеходную зону.
Кстати, средства на строительство фонтана собрали на районном субботнике. Благоустройство парка на этом не останавливается. Появился здесь прекрасный детский городок, а в этом году жители смогли оценить новую спортивную и танцевальную площадки.