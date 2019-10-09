Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все насосы разместили под землей на глубине около 3 метров. Это необходимо для того, чтобы вода зимой не замерзала.

Жители увидят, как почти с земли будут бить 19 струй, которые, кстати, планируют подсвечивать. Пока так называемый «сухой фонтан» – единственный в городе.





Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

Первые пробные струи мы запустим в этом году, чтоб проверить насколько это работоспособно. А полноценными красками фонтан заиграет уже в следующем году. Фонтан будет соединяться со всеми тротуарными дорожками, а вне рабочее время мы сможем его использовать как полноценную пешеходную зону.