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Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

09 октября 2019 18:21
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Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке-1

Все насосы разместили под землей на глубине около 3 метров. Это необходимо для того, чтобы вода зимой не замерзала.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке-4

Жители увидят, как почти с земли будут бить 19 струй, которые, кстати, планируют подсвечивать. Пока так называемый «сухой фонтан» – единственный в городе.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке-7



Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома: 
Первые пробные струи мы запустим в этом году, чтоб проверить насколько это работоспособно. А полноценными красками фонтан заиграет уже в следующем году. Фонтан будет соединяться со всеми тротуарными дорожками, а вне рабочее время мы сможем его использовать как полноценную пешеходную зону.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке-9



Кстати, средства на строительство фонтана собрали на районном субботнике. Благоустройство парка на этом не останавливается. Появился здесь прекрасный детский городок, а в этом году жители смогли оценить новую спортивную и танцевальную площадки.

# Фонтаны Минска # общество # Сергей Шейко # Фотофакт

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