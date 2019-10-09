Крыса гуляла по ТЦ в Минске. Грызун оказался домашним

Новости Беларуси. Необычный посетитель. 9 октября в интернет попало видео, на котором по одному из торговых центров гуляет крыса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её засняли покупатели. Как оказалось, она домашняя, её потерял один из посетителей. Крыса вела себя спокойно, никаких происшествий с её участием не произошло.