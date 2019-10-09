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Крыса гуляла по ТЦ в Минске. Грызун оказался домашним

09 октября 2019 15:50
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Новости Беларуси. Необычный посетитель. 9 октября в интернет попало видео, на котором по одному из торговых центров гуляет крыса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крыса гуляла по ТЦ в Минске. Грызун оказался домашним-1

Её засняли покупатели. Как оказалось, она домашняя, её потерял один из посетителей. Крыса вела себя спокойно, никаких происшествий с её участием не произошло.

Крыса гуляла по ТЦ в Минске. Грызун оказался домашним-4

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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