Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

Новости Беларуси. Зачем нужна база многодетных семей? Востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин? И стоит ли опасаться движения чайлдфри? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ. В студии – заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. «Сумма семейного капитала будет пересматриваться ежегодно с учетом индекса потребительских цен» Илона Волынец, СТВ:

Программу семейного капитала продлили до 2024 года. Что нового появилось?





Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Если говорить о новом в программе семейного капитала, то аспектов не так и много. У нас изменилась валюта семейного капитала, по действующей программе – это 10 тысяч долларов, начиная с 1 января 2020 года. Это 22 500 рублей.

Естественно, появляется механизм индексации этого капитала. Сумма семейного капитала будет пересматриваться ежегодно с учетом индекса потребительских цен для того, чтобы он не утратил свою покупательскую способность. Еще одно новшества – возможность досрочного использования семейного капитала. По действующей программе, чтобы семья воспользовалась капиталом, должно пройти 18 лет. Сегодня семья не дожидаясь 18 лет может использовать капитал по трем направлениям: улучшение жилищных условий, получение платного образования (первое высшее или среднее специальное) и получение определенного вида медицинских платных услуг.

Илона Волынец:

Вы, наверное, так и рассчитываете, что этот момент будет стимулировать рождаемость? Валерий Ковальков:

У нас хорошо сработала и действующая программа. Если посмотреть статистику, то за первые четыре года прошлой пятилетки родилось более 61 тысячи детей третьими и последующими. Если посмотреть четыре года этой пятилетки, то таких детей родилось более 84 тысяч, т.е. прирост 136 %. Семьи откликаются. Ежемесячно порядка 1300 новых депозитных счетов открывается. «Материальная поддержка более сильная начинается со второго ребёнка»

Илона Волынец:

Обычно говорится о поддержке семей с тремя детьми. А при рождении второго ребенка? Ведь без второго не будет и последующих? Валерий Ковальков:

Если говорить о существенных мерах поддержки (там, улучшение жилищных условий), действительно, политика ориентирована на поддержание многодетных семей, где трое и более детей. Но на самом деле поддержка дифференцирована и при рождении второго ребенка. Можем посмотреть пособие при рождении ребенка: если это первый ребенок – семья получает 10 бюджетов прожиточного минимума; если второй и последующий – это уже 14 бюджетов прожиточного минимума, т. е. размер дифференцирован. Так же это касается и отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет: рождается первый ребенок – размер пособия составляет 35 % среднемесячной зарплаты; если второй и последующий – 40 %. Материальная поддержка более сильная начинается со второго ребенка. Если мать вышла на работу или учится, отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец

Илона Волынец:

В свое время было много разговоров о декретном отпуске для отцов. Он востребован у мужчин? Валерий Ковальков:

У нас есть два понятия. Это отпуск по уходу за ребенком, он может быть предоставлен матери, но если мать вышла на работу или учится, отпуск может оформить отец. Он полностью оплачиваемый, отец будет получать точно такое же пособие. Илона Волынец:

Или бабушка? Валерий Ковальков:

Да. Здесь скорее речь шла о социальном отпуске неоплачиваемом. Когда мама находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие, а раньше была возможность – наниматель по своему усмотрению мог предоставить или не предоставить две недели отцу, чтобы он побыл вместе с семьей. Сейчас в Трудовой кодекс внесены изменения, и если отец пожелает воспользоваться социальным отпуском, наниматель обязан будет ему его предоставить. Но пока этот отпуск не оплачивается. О чайлдфри: «Молодые люди всё больше откладывают процесс вступления в брак»