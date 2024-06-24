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В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН

24 июня 2024 08:34
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Они всегда готовы противодействовать любым рискам и угрозам. Обладают высоким уровнем знаний, умений и навыков и в отличной физической форме. Смелость, выносливость, выдержка также в списке качеств лучших участкового инспектора и инспектора по делам несовершеннолетних. Итоги Республиканского смотра-конкурса подведены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН-1

Победителям в торжественной обстановке вручены награды.

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН-4

Владислав Пилюков, старший участковый инспектор Оршанского РУВД:
В прошлом году я остановился в шаге от победы. В этом году все получилось. Хотел бы отметить, что здесь залог успеха не только лично мой, но вклад моей семьи, всей нашей команды. Говорят, можно в истории наследить, а можно оставить след. Поэтому я рад, что именно таким образом в 2024 году я оставил след о себе в современной белорусской милиции.

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН-7

Юрий Назаренко, временно исполняющий обязанности по должности министра внутренних дел Беларуси:
Руководство Министерства внутренних дел уделяет огромное внимание профессиональной подготовке наших сотрудников. В смотр-конкурс профессионального мастерства среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних внесли современный элемент – триатлон. Участникам он очень понравился бег, преодоление препятствий. На сегодня мы хотим, чтобы как можно больше молодых сотрудников участвовали в смотре-конкурсе и смогли показать, проявить свои профессиональные навыки. Мы должны быть готовы к любым рискам, угрозам. А чтобы быть готовыми, надо быть физически крепкими, смелыми, выносливыми и профессионально подготовленными.

В Беларуси подвели итоги смотра-конкурса среди участковых инспекторов и инспекторов ИДН-10

В 2024 году конкурс состоялся 19-й раз. Чемпионы получили ключи от служебных автомобилей и сертификаты на компьютерную технику. Призеры также отмечены подарками.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Назаренко

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