Нейросети в медицине и возрождение традиций. Выпускники Школы популяризатора науки представили свои исследования в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над ними они работали два месяца. Именно столько длилось обучение. Шесть выпускников проекта познакомили слушателей с актуальными направлениями: от разработки лекарств и биохакинга до термоядерного синтеза и мифов о здоровом питании. Один из докладов был посвящен национальной культуре, а именно белорусским свадебным традициям.

Алена Павлова, научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: Очень много таких традиций, которые перешли из нашего прошлого в современную жизнь. Это, наверное, тот же каравай. Только если раньше ему придавали большее значение, чем сейчас. Сейчас он также присутствует на свадьбе, немножко в искаженной форме. Тем не менее он есть. Тот же самый рушник. Когда молодые встают на рушник, они сегодня встают.

Галина Маршалова, старший преподаватель кафедры энергосбережения, гидравлики и теплотехники БГТУ:

Будет про термоядерный синтез. И почему сейчас, на данном этапе, мы его не используем. Термоядерный синтез – это такая реакция, когда два атома между собой сливаются. Не просто соединяются. Мы же привыкли, что вода – это соединение водорода и кислорода. А здесь атомы вдавливаются друг в друга, соединяются и образуются новый элемент. Вот это непосредственно термоядерный синтез. Когда образуется вот этот новый элемент, получается огромный выброс энергии, который можно использовать для наших нужд.

Это первый выпуск школы. Проект создан командой Фестиваля науки совместно с научной библиотекой БНТУ.