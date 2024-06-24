Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

Бессмертие памяти. Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной? Как историческая правда становится щитом и вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее. Стать участником прямого эфира может каждый! Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе Youtube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.