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Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»

24 июня 2024 07:55
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Бессмертие памяти. Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной? Как историческая правда становится щитом и вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма?

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее. Стать участником прямого эфира может каждый! Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе Youtube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.

Не пропустите ток-шоу «По существу» сегодня, 24 июня, на СТВ в 18.30.

# Великая Отечественная война # общество

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