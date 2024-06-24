Представители 11 стран примут участие в форуме «Трудом едина молодёжь профсоюзов»

«Трудом едина молодежь профсоюзов». Представители 11 стран примут участие в форуме под таким девизом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединяет молодых людей уже много лет: первое мероприятие прошло еще в 2015-м.

В 2024 году в Беларуси встречают представителей профсоюзов Азербайджана, Вьетнама, Кыргызстана, Монголии, Китая, Таджикистана, Сирии, Турции, Узбекистана и ряда международных объединений. Форум начинается сегодня, 24 июня. Большая часть его программы посвящена 80-летию освобождения нашей страны. Молодые профсоюзные активисты посетят Хатынь, Курган Славы, Брестскую крепость, отдадут дань памяти всем, кто приближал общую Победу. Также молодежь поработает на строительстве Центра патриотического воспитания в Бресте. Гости познакомятся и с современными достижениями Беларуси. Запланирована обширная образовательная программа. Она продолжится до конца этой недели.