В Беларуси планируют запретить электронные сигареты и курение в автомобилях

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ужесточить антитабачное законодательство. Некоторые его аспекты уже активно обсуждают в обществе. Например, запрет на курение в общественных местах. Много вопросов и к электронным сигаретам. Ведь как утверждают любители парить – это целая субкультура. Вместе с тем в мире от употребления табака ежегодно умирает более 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот пожилой немец в прямом смысле поплатился за вредную привычку. Его выселили из прокуренной квартиры, запах из которой распространился и на соседей.

Суд победил вредную привычку, а ужесточение антитабачного законодательства это тренд не только в Германии, но в Беларуси. К примеру, в планах запретить курение на детских площадках. Мама двоих малышей только за. Играя в песочнице, ребята то и дело находят окурки. А великовозрастные посетители стесняются дымить здесь только на камеру. Александра Шкурук, житель Витебска:

Как маме мне очень неприятно, когда люди приходят на детскую площадку чтобы покурить. Не задумываясь о здоровье наших детей, экологии, и что дети начинают этим дышать.

В эту компанию курильщикам тоже вход воспрещен. На работу принимают только тех, у кого вредных привычек нет. Это экономит и время, и деньги.

Вместо перекуров – интеллектуальные игры, а одна выкуренная сигарета может стоить работы. Инна Клевак, HR-менеджер маркетингового агентства:

Были случаи, когда человек ради работы отказывался от курения ради работы в нашей компании. В вашем смартфоне уже десятки приложений, которые помогут бросить курить. К примеру, электронный помощник почитает, сколько вы сэкономили отказавшись от этой вредной привычки. Но есть и более экзотические способы. К примеру, производитель этого средства, в составе которого женьшень, японская жимолость, хризантемы, просто целый букет, обещает, что его пилюли помогут освободиться от курения раз и навсегда. Чтобы безболезненно бросить курить, некоторые используют электронные сигареты. В первом в Беларуси вейп-бар - просто космические запахи. Здесь курят или, как говорят ценители, парят с комфортом. Но не раствориться ли бар, как ароматный пар, если в силу вступит запрет на курение в общественных местах? Перспективы весьма призрачные.

Егор Кислый, директор вейп-бара:

Некурильщики сюда как правило не заходят. Им это неинтересно. Но в новом законодательстве это не отражено.

То есть кальянные тоже под угрозой, а людей, которые любят кальянные, огромное количество. Не понятно, как это будет Законодатели стоят на своем. Электронные сигареты, вероятнее всего, окажутся под запретом, как и курение в автомобилях, где есть дети, ресторанах, барах и остановках общественного транспорта. Это вопросы сейчас предложили на общественной обсуждение. Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Электронная сигарета приносит такой же вред, как и обычная сигарета. Человек должен понимать, что если в автомобиле все некурящие, он тоже не может курить. Думаю, мы таким образом все-таки приблизимся к Австралии, которая планирует объявить себя страной свободной от курения. Непреклонны и спасатели. Курение по-прежнему одна из основных причин пожаров. А в новом законодательстве может появиться и запрет на сигареты на балконах. Как показывает практика, и вот эти яркие кадры, и в этом табу есть совсем не скрытый смысл.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

У курящего человека риск возникновения пожара в доме в 10 выше чему некурящего гражданина. За этот год из-за пристрастия человека к курению произошло 72 пожара на территории Гомельской области,