Совместный проект белорусского университета и китайской компании: в Минске открыли лабораторию по изучению беспроводных технологий

Новости Беларуси. Новое слово в беспроводных технологиях, причём, зазвучит оно сразу на двух языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусско-китайский проект реализует ведущий технический ВУЗ страны и корпорация из КНР. В Минске сегодня открылась лаборатория, которая, в том числе, будет готовить специалистов для работы в индустриальном парке «Великий камень».

В этом классе явно сильное излучение, но сегодня здесь излучают исключительно радость. Лабораторию наконец-то открыли.

Белорусско-китайский проект создан для освоения сферы беспроводных технологий. Вот этот железный шкаф на первый взгляд напоминает оборудование прошлого века. Но это не так. Эта базовая станция стоит порядка 100 тысяч долларов и именно благодаря ей можно изучить технологию 3-го и 4-го поколения, а в перспективе стандарты 5 джи. Все это при помощи специальной программы на компьютере.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы серьёзно прорабатываем технологии 5-го поколения, они где-то к осени планируют закончить, мы дооборудуем лабораторию до технологий 5-го поколения

и перейдём к самым современным технологиям беспроводной связи 5-го поколения. Для Михаила – это событие, по меньшей мере, долгожданное. Когда узнал, что возможно поедет на практику в Китай, да и ещё в компанию с мировым именем – загорелся. Молодой человек рассказывает, эту страну он полюбил за игрушки, с детства разбирал радиоуправляемые машины.

Михаил Остапкевич, студент факультета радиотехники и электроники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В этой стране и технологии, и жизнь течёт очень быстро, развивается все тоже намного быстрее.

В Китае достаточно перспективно пробовать себя в подобного рода деятельности. Китайская телекоммуникационная корпорация работает на белорусском рынке уже более 10 лет. Компания является одним из резидентов индустриального парка «Великий Камень». В планах производить телекоммуникационное оборудование для операторов мобильной связи, а также заниматься логистикой. Вэй Вэй, директор IT-компании:

Это хороший шанс для нас, чтобы сотрудничать более тесно с белорусскими партнерами и использовать преимущества этого парка.

Бизнес-климат располагает к сотрудничеству, глава компании уверен: в ближайшее время количество резидентов «Великого камня» увеличится.