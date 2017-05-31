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У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»

31 мая 2017 19:49
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Новости Кубы. 55 лет спустя. Именно в этот день более полувека назад  правительство Кубы и Советского союза начали обсуждение подготовки к секретной стратегической операции «Анадырь» переброски советского ракетного вооружения и техники на Кубу. 

Это стало ответными действиями на развертывание американских ядерных средств в Турции и Италии,

а также угрозы вторжения их войск на Кубу. Всё это  положило начало Карибскому кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»-1

55 лет назад советская делегация прибыла на Кубу, чтобы предложить свою помощь. После долгих раздумий

команданте Кастро согласился установить у себя на острове Свободы ракетные вооружения и советскую технику.

Дмитрий Андреевич как раз один из тех, кто оказался в эпицентре этой секретной стратегической операции. Сейчас ему почти 80, но опасную  историю полувековой давности помнит как сейчас. Приказ правительства о спецкоманидировке. Куда? Никто не знал.

Даже под видом конспирации в трюме советских кораблей

– военную технику  прячут  в специальные контейнеры с табличками - сельхозтехника.

У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»-4

Дмитрий Сенько,  председатель белорусского объединения воинов-интернационалистов «Кубинцев»:
Самолеты были в разобранном виде на 2-й палубе. Когда мы проезжали пролив Дарданеллы все говорили, что это с сельхозтехникой едем убирать тростниковый сахар.

Босфор, попытка трижды пройти Гибралтар и выход в Атлантику... Морская пучина, вспоминает ветеран, встречает советских военнослужащих девятибалльным штормом. Условия перевозки многие просто не выдерживали. 

Дмитрий Сенько: «Кубинцев»:
На некоторых суднах даже смывало и членов нашей группы.

Напряжение между СССР и США было настолько высоко, что любой просчет в операции мог спровоцировать ядерную войну. 

У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»-7

Дмитрий Сенько:
У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев. В 10 раз. Но мы готовы были.

Ситуация накалилась до предела в «черную» пятницу Карибского кризиса – 27 октября.

Командование группировки ПВО на Кубе самостоятельно принимает  вот такое решение… 

Дмитрий Сенько:
Был сбит американский самолёт. На высоте – 21,5 тысяч километров летал. Его пригвоздил этот самолет.

Они не думали, что такую высоту достанут наши ракеты.

У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»-10

Все шло к тому, что мир находился на грани пропасти. Но вот новость лидеры двух стран начинают трехдневные переговоры со своими условиями. Результат – удивительный компромисс между великими державами. И если бы не это соглашение кто знает, кого бы сегодня в учебниках истории называли победителем третьей мировой войны.

# общество # История # Фотофакт # Дмитрий Сенько

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