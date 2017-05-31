У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев, но мы были готовы: участник Карибского кризиса об операции «Анадырь»

Новости Кубы. 55 лет спустя. Именно в этот день более полувека назад правительство Кубы и Советского союза начали обсуждение подготовки к секретной стратегической операции «Анадырь» переброски советского ракетного вооружения и техники на Кубу. Это стало ответными действиями на развертывание американских ядерных средств в Турции и Италии, а также угрозы вторжения их войск на Кубу. Всё это положило начало Карибскому кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 лет назад советская делегация прибыла на Кубу, чтобы предложить свою помощь. После долгих раздумий

команданте Кастро согласился установить у себя на острове Свободы ракетные вооружения и советскую технику. Дмитрий Андреевич как раз один из тех, кто оказался в эпицентре этой секретной стратегической операции. Сейчас ему почти 80, но опасную историю полувековой давности помнит как сейчас. Приказ правительства о спецкоманидировке. Куда? Никто не знал. Даже под видом конспирации в трюме советских кораблей – военную технику прячут в специальные контейнеры с табличками - сельхозтехника.

Дмитрий Сенько, председатель белорусского объединения воинов-интернационалистов «Кубинцев»:

Самолеты были в разобранном виде на 2-й палубе. Когда мы проезжали пролив Дарданеллы все говорили, что это с сельхозтехникой едем убирать тростниковый сахар.

Босфор, попытка трижды пройти Гибралтар и выход в Атлантику... Морская пучина, вспоминает ветеран, встречает советских военнослужащих девятибалльным штормом. Условия перевозки многие просто не выдерживали. Дмитрий Сенько: «Кубинцев»:

На некоторых суднах даже смывало и членов нашей группы. Напряжение между СССР и США было настолько высоко, что любой просчет в операции мог спровоцировать ядерную войну.

Дмитрий Сенько:

У нас в 10 раз было меньше ракет, чем у американцев. В 10 раз. Но мы готовы были.

Ситуация накалилась до предела в «черную» пятницу Карибского кризиса – 27 октября. Командование группировки ПВО на Кубе самостоятельно принимает вот такое решение… Дмитрий Сенько:

Был сбит американский самолёт. На высоте – 21,5 тысяч километров летал. Его пригвоздил этот самолет. Они не думали, что такую высоту достанут наши ракеты.