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Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина

31 мая 2017 19:40
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Новости Беларуси. Маленький постскриптум, автором которого стали наши коллеги одного из региональных интернет-изданий. 

В Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина.

Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина -1

Это произошло утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кот перебегал дорогу, и попал под колеса.

К нему бросилась собака. Вероятно, они дружили.

Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина -4

Собака стала облизывать кота, гавкать на машины. А потом взяла в зубы и осторожно отнесла на обочину. Вот оно какое, «собачье сердце».

# общество # Фотофакт # Животные

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