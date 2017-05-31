Фотофакт: в Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина

Новости Беларуси. Маленький постскриптум, автором которого стали наши коллеги одного из региональных интернет-изданий.
В Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина.
Новости Беларуси. Маленький постскриптум, автором которого стали наши коллеги одного из региональных интернет-изданий.
В Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина.
Это произошло утром, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кот перебегал дорогу, и попал под колеса.
К нему бросилась собака. Вероятно, они дружили.
Собака стала облизывать кота, гавкать на машины. А потом взяла в зубы и осторожно отнесла на обочину. Вот оно какое, «собачье сердце».