В Беларуси планируют построить около 4 млн квадратных метров жилья
Человек и его потребности всегда были и будут в приоритете. Беларусь сохраняет социальную направленность государственной политики. Ведь, как не устает повторять Президент, люди – наше главное богатство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря труду простых белорусов страна постоянно развивается, сохраняя суверенитет и независимость. И основная задача государства – создать комфортные условия для жизни каждого, в том числе обеспечить крышей над головой.
Около 4 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в Беларуси в 2024-м. И почти 1,5 миллиона – с государственной поддержкой. Воспользоваться льготным кредитом для приобретения квартир смогут те, кто стоит на очереди нуждающихся. Новые здания вырастут не только в крупных городах. Строительство ведется по всей стране: от областных центров до агрогородков, в том числе арендного жилья. Особый акцент – на доступности.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы продолжать социальную политику государства. Это реализация жилищной программы. У нас хороший задел на пятилетку. Мы немного смещаем приоритеты в обеспечении доступности, будем увеличивать доступность строящегося жилья. Мы будем увеличивать количество арендного жилья для того, чтобы те, кто не в состоянии сегодня с помощью кредитов или за свои деньги построить жилье, имели возможность получить комфортные условия для проживания.
Не забывают и об инфраструктуре. По соседству с жилыми домами возводятся объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта – все, что необходимо для полноценной и комфортной жизни.