В Беларуси планируют построить около 4 млн квадратных метров жилья

Человек и его потребности всегда были и будут в приоритете. Беларусь сохраняет социальную направленность государственной политики. Ведь, как не устает повторять Президент, люди – наше главное богатство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря труду простых белорусов страна постоянно развивается, сохраняя суверенитет и независимость. И основная задача государства – создать комфортные условия для жизни каждого, в том числе обеспечить крышей над головой.