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Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»

30 марта 2024 08:30
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До начала работы ВНС в новом конституционном статусе остается меньше месяца. По каким критериям выбирали, как шел процесс выдвижения и почему каждая кандидатура – человек, за которого ручаются коллективы и целые организации.

О филигранном процессе формирования Всебелорусского народного собрания говорили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 31 марта в 10:00.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

1 200 человек, которые возьмут на себя ответственность за судьбоносные решения в жизни нашей страны. Завершается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС. Познакомимся?

Приходилось учитывать все: и опыт работы, и отношения к тому, что ты делаешь. Мелочей в этом деле не было.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Нам придется принимать определенные решения на ВНС. Но самое главное – нам придется их реализовывать.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Их выбирают из миллионов, они не раз доказали преданность стране, они представляют все сферы жизни Беларуси.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Это те люди, которые живут своей республикой, своими регионами, предприятиями. И очень символично, что Всебелорусское народное собрание будет проходить в Год качества.

Делегаты ВНС – это самая что ни на есть вершина демократии.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Как ВНС подчеркивает собственный путь и выбор белорусов?

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

– Когда пытаются говорить о том, что нам что-то навязывают, нашей стране.
– Кто? Вот сейчас никто.

Мне кажется, у Беларуси есть такие ресурсы, стать оплотом мира во всем мире, показать на нашей модели, как можно жить в мирной стране без всяких потрясений.

Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Образец. Наша страна – образец.

Вместе – за будущее страны. «Большой город», воскресенье, 10:00.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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