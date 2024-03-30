Как выбирали делегатов ВНС? Анонс ток-шоу «Большой город»
До начала работы ВНС в новом конституционном статусе остается меньше месяца. По каким критериям выбирали, как шел процесс выдвижения и почему каждая кандидатура – человек, за которого ручаются коллективы и целые организации.
О филигранном процессе формирования Всебелорусского народного собрания говорили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь 31 марта в 10:00.
1 200 человек, которые возьмут на себя ответственность за судьбоносные решения в жизни нашей страны. Завершается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС. Познакомимся?
Приходилось учитывать все: и опыт работы, и отношения к тому, что ты делаешь. Мелочей в этом деле не было.
Нам придется принимать определенные решения на ВНС. Но самое главное – нам придется их реализовывать.
Их выбирают из миллионов, они не раз доказали преданность стране, они представляют все сферы жизни Беларуси.
Это те люди, которые живут своей республикой, своими регионами, предприятиями. И очень символично, что Всебелорусское народное собрание будет проходить в Год качества.
Делегаты ВНС – это самая что ни на есть вершина демократии.
Как ВНС подчеркивает собственный путь и выбор белорусов?
– Когда пытаются говорить о том, что нам что-то навязывают, нашей стране.
– Кто? Вот сейчас никто.
Мне кажется, у Беларуси есть такие ресурсы, стать оплотом мира во всем мире, показать на нашей модели, как можно жить в мирной стране без всяких потрясений.
Образец. Наша страна – образец.
Вместе – за будущее страны. «Большой город», воскресенье, 10:00.