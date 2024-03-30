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Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня

30 марта 2024 09:03
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Экспорт белорусских пиломатериалов за прошлый год достиг рекордного уровня и составил 955 метров кубических. Вопреки санкциям, предприятиям лесного хозяйства Беларуси удается быть конкурентоспособными и наращивать продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня-1

В списке импортеров – Китай и еще десяток стран. В больших объемах белорусских стройматериалов нуждается Азербайджан, где по программе «Большое возвращение» возводятся сотни новых домов и крупных объектов.

Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
За прошлый год мы поставили исторический объем пиломатериалов на экспорт. Это сухая, строганная, оцилиндрованная, коронная древесина. Без малого количества был бы миллион, 955 метров кубических. Этот год хорошо складывается, за февраль 94 тысячи. Мы никогда, по статистике, в истории Министерства лесного хозяйства не поставляли такой объем.

Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня-7

Единственное направление лесопереработки, которое требует решений, – топливные пеллеты. Несколько лет назад деревообработчики вложились в создание заводов по их выпуску. Производство было ориентировано на Запад и в связи с санкциями пошло на спад. Сейчас специалисты ищут новые рынки и выгодные по логистике решения.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Кулик

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