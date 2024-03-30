Экспорт белорусских пиломатериалов достиг рекордного уровня

Экспорт белорусских пиломатериалов за прошлый год достиг рекордного уровня и составил 955 метров кубических. Вопреки санкциям, предприятиям лесного хозяйства Беларуси удается быть конкурентоспособными и наращивать продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке импортеров – Китай и еще десяток стран. В больших объемах белорусских стройматериалов нуждается Азербайджан, где по программе «Большое возвращение» возводятся сотни новых домов и крупных объектов.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

За прошлый год мы поставили исторический объем пиломатериалов на экспорт. Это сухая, строганная, оцилиндрованная, коронная древесина. Без малого количества был бы миллион, 955 метров кубических. Этот год хорошо складывается, за февраль 94 тысячи. Мы никогда, по статистике, в истории Министерства лесного хозяйства не поставляли такой объем.