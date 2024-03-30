В Минске наградили победителей конкурса рисунка «Выборы глазами детей»

Воспитание патриотов через творчество. Накануне в Минске наградили победителей открытого республиканского конкурса рисунка «Выборы глазами детей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческом состязании приняли участие ребята со всей страны. В течение трех месяцев они присылали свои работы на тему участия в выборах в Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Картины выполняли в различных техниках: живопись, графика, коллажи. Всего на оценку республиканскому жюри поступило более 2 тысяч работ. Победителями и призерами творческого соревнования стали 20 юных художников.

Екатерина Петровская, победитель открытого республиканского конкурса рисунка «Выборы глазами детей»:

Я очень рада. Я нарисовала Национальную библиотеку, потому что мы же выбираем книги: какие хорошие, какие – нет. Так мы и кандидатов выбираем.

В прошедшую электоральную кампанию правовому просвещению белорусов уделили особое внимание. Акцент на работе с подрастающим поколением.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В перспективе это наши будущие избиратели. Сегодня мы будем награждать победителей и призеров этого конкурса. Самому младшему 6 лет, самому старшему 18, то есть такая разбежка возрастная. Но вместе с тем это говорит о том, что мы должны уже сегодня активно воспитывать в наших детях потребность активно участвовать в делах государства.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

В рамках этой инициативы мы смогли увидеть, какую большую работу проводят педагоги с нашими будущими избирателями. Как много наши ребята знают про выборы, как активно в школах и учреждениях образования формируется гражданская позиция наших будущих избирателей. Мы увидели, что в самых разных видах творческой деятельности ребята смогли показать свою активность.