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В Беларуси пересчитали результаты первого централизованного экзамена

05 июня 2023 06:28
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Новости Беларуси. Прозрачно и справедливо. По поручению Александра Лукашенко результаты централизованного экзамена пересчитали по понятной методике, разработанной с использованием подходов, которые применяются при проведении репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пересчитали результаты первого централизованного экзамена-1

Уже в пятницу, 2 июня, были пересчитаны результаты первого централизованного экзамена, в тот же день их опубликовали на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго экзамена рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать сегодня.

В Беларуси пересчитали результаты первого централизованного экзамена-4

Абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, стоит обратить внимание, что условия проведения ЦЭ и ЦТ будут идентичны. Это касается как сложности заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Министерство образования продолжит прием граждан, специалисты готовы дать необходимые разъяснения. Сама ситуация наглядно показала, как работает эффективное социальное государство. Если у граждан возникают вопросы – их изучают и решают. В Беларуси человек – центральная фигура, а не инструмент для манипуляции.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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