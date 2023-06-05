В Беларуси пересчитали результаты первого централизованного экзамена
Новости Беларуси. Прозрачно и справедливо. По поручению Александра Лукашенко результаты централизованного экзамена пересчитали по понятной методике, разработанной с использованием подходов, которые применяются при проведении репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в пятницу, 2 июня, были пересчитаны результаты первого централизованного экзамена, в тот же день их опубликовали на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго экзамена рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать сегодня.
Абитуриентам, которые готовятся к участию в централизованном тестировании, стоит обратить внимание, что условия проведения ЦЭ и ЦТ будут идентичны. Это касается как сложности заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Министерство образования продолжит прием граждан, специалисты готовы дать необходимые разъяснения. Сама ситуация наглядно показала, как работает эффективное социальное государство. Если у граждан возникают вопросы – их изучают и решают. В Беларуси человек – центральная фигура, а не инструмент для манипуляции.