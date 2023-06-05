В Беларуси пересчитали результаты первого централизованного экзамена

Новости Беларуси. Прозрачно и справедливо. По поручению Александра Лукашенко результаты централизованного экзамена пересчитали по понятной методике, разработанной с использованием подходов, которые применяются при проведении репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в пятницу, 2 июня, были пересчитаны результаты первого централизованного экзамена, в тот же день их опубликовали на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго экзамена рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать сегодня.