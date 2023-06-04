Минск и Ярославль подписали 20 договоров в ходе встречи. Какие бизнес-планы построила Беларусь с регионом?

Наши – в Ярославле! На неделе визит белорусской делегации в один из самых промышленных регионов России придал импульс взаимным деловым, торговым и культурным связям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Достигнуты договоренности по крупным поставкам отечественной импортозамещающей техники, деталей и продовольствия в Ярославскую область. В целом по итогам только этой встречи принято порядка 20 решений по самым разным направлениям. Взаимный товарооборот чуть больше 300 миллионов долларов за 2022 год стимулирует к более интенсивной работе. В Ярославской области уже открыты 18 магазинов с белорусской продукцией. В 2023 году откроется еще три. Чтобы как можно раньше осуществить многие бизнес-планы и ощутить прибыль, из Минска уже в этом году могут запустить прямой рейс. Подробности у Оксаны Семашко.

Между Минском и Ярославлем почти тысяча километров. Но преодолевать расстояния ничто не мешает, когда есть взаимный интерес. Беларусь и Ярославскую область в 2023 году приблизит прямой рейс. Вместо стыковок и почти дня в пути – всего несколько часов. Такое авиасообщение будет востребовано в первую очередь у предпринимателей. Ведь в этом регионе России расширяют промышленное производство и без опыта белорусских партнеров здесь не обойтись. Рогожник: «Это продукция нашего высокотехнологичного БНБК». Какие механизмы закупит Ярославль у Беларуси?

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

У нас огромные возможности в двигателестроении, и это взаимная история промышленная. Плюс, если говорить о сельхозтехнике, конечно, в Ярославской области очень востребована белорусская, и мы хотели бы в больших объемах ее приобретать, потому что наши производители в ней заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы обмениваться промышленной продукцией. Взаимовыручка в Союзном государстве позволила действительно развиваться даже в такое непростое время. Объемы поставок техники и деталей – от элементарных пластмассовых до сложной гидравлики – для соседей второй год продолжают расти.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

Ситуация, которая сейчас сложилась, благоприятствует наращиванию поставок, так как западные бренды, которые так или иначе создали свое совместное производство и предприятия, ушли. Ниша освободилась, поэтому мы максимально пытаемся заполнить данную нишу. Мощные двигатели, широкоформатные жатки, автоматизация. К сезону готовят несколько новых моделей – конструкторы доводят технику до совершенства. Для продаж в России предприятие создало широкую сеть – более 40 дилерских центров и торговых агентов. Гомельский производитель одним из первых смог получить финансирование проекта по открытой российской кредитной линии.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:

Средний размер хозяйств сегодня в Беларуси – порядка 5 тысяч гектаров. Таких хозяйств в Европе, может, несколько десятков. А в России есть холдинги – почти 200 тысяч гектаров. Понятно, что там нужна техника производительная, широкозахватная, потому что поля у нас поделены на мелкие кусочки. Вот эти основные машины в модельных рядах мы в основном выпускаем. Визит в Ярославскую область принес новые контракты и белорусскому агропрому. За 2022 год сюда наши тракторостроители поставили продукцию на 260 миллионов рублей. Более 75 % ярославского рынка – белорусская техника.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга по производству тракторной техники:

Область больше промышленная, чем сельскохозяйственная, но однако животноводство, в частности крупного рогатого скота, очень развито здесь, выращивание картофеля, риса, льна, то есть эти все проекты идут. И вот сегодня на нашем заседании одна из птицефабрик тоже заказала одну единицу техники для своих нужд. Основу товарооборота Беларуси и Ярославской области составляют высокотехнологичные товары. Лишь за первые месяцы он уже составил 65 %. На неделе взаимный оборот договорились нарастить вдвое. Подготовят дорожную карту по каждой позиции: от грунта до коммунальной техники.

Валерий Абрамов, генеральный директор предприятия по производству лакокрасочных материалов в России:

Мы очень много взаимодействовали с Беларусью еще в советские времена. Да и сегодня ежегодно какие-то у нас возникают контракты, которые связаны в основном с окраской различной техники. Вот наше предприятие специализируется на покраске транспорта, начиная от автомобильного и заканчивая авиационным, судостроением и железнодорожным. В Беларуси даже химию покупаем. Например, тот же завод в Лиде, который производит фталевый ангидрид, является нашим поставщиком.

Еще весной шла речь о разработке механизма единой промышленной политики и доступе к программам субсидирования Беларуси и России. Между странами подписаны спецсоглашения. Документам предстоит пройти ратификацию. Их планируют подписать в начале июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где Беларусь выступит страной-партнером. Такие дорожные карты уже подписаны по микроэлектронике, сейчас разрабатываются в области высокотехнологичного станкостроения.

Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области России:

В Ярославской области в ближайшее время будет происходить достаточно много изменений в области закупки общественного транспорта, дорожной техники, строительства. Мы рады будем и всячески приветствуем участие в этом процессе – в поставке продукции белорусских производителей. За два месяца в Ярославе заменили половину общественного транспорта. Теперь здесь чуть ли не на каждой улице встретишь белорусские автобусы. В регион также планируют поставлять наши электробусы и троллейбусы. Но это более дальняя перспектива. А пока уже на следующей неделе в Сочи перед участниками межправсовета представят белорусский евразийский электробус.

Автобусы очень классные.

Комфортные, хорошие, поудобнее будут, чем старые. Сидения получше стали, и оплачивать не наличными, а дистанционно как-то, не от водителя или кондуктора.

Эскерхан Дадаев, водитель автобуса:

До этого старые ПАЗики были. Сейчас комфортно, удобно, кондиционеры есть. Белорусские машины очень хорошие, хорошо сделаны. Все люди довольны. Я сам из Чечни, мы дружим с белорусами. Белорусы всегда делают все хорошо, лучше. Вот пример – МАЗик. Посмотреть, все у вас идеально.

Также в Ярославской области грядет масштабное обновление инфраструктуры. Жилые дома, отели, школы, детские сады, больницы. Необходимы и современные проекты, и рабочие руки. Помогать возводить многофункциональную и уютную инфраструктуру приглашают белорусов. Ведь работу наших мастеров уже успели оценить во многих регионах России.

Оксана Семашко, корреспондент:

«От впечатлений детских лет в моей душе остался след. Я не забыл, как была рада душа от плитки шоколада». Эти строки принадлежат нашему белорусскому классику. Здесь даже находится музей Максима Богдановича на месте дома, где проживал поэт.

Калі ласка ў нашу хату! Шчыра запрашаем, шчыра вітаем, вельмі рады. Белорусский рушник и аромат шыпшыны. В Ярославле более 20 лет работает дом-музей Максима Богдановича. Со временем на месте, где стоял дом классика, началась активная застройка. Неравнодушные люди попросили не разрушать семейное гнездо поэта, ведь оно действительно национальное достояние. Дом было решено оставить, но перенести на противоположную сторону улицы. Сейчас белорусы, а их проживает в Ярославле более 1,5 тысячи, радушно здесь встречают земляков.

Людмила Федосеенко, заместитель председателя организации русско-белорусской дружбы «Сяброўства» Ярославля:

8 лет Богданович жил здесь, поэтому в Ярославле его называют «белорусский поэт с берегов Волги». И его отец, который преподавал здесь в одном из училищ, привез всю свою семью. Максим был совсем юным, когда он здесь тоже поступил учиться. И он здесь, собственно, стал поэтом. И «Зорка Венера ўзыйшла над зямлёю» – этот сонет был посвящен местной Ярославне, в которую влюбился Максим. И его любовь, конечно, была безответной, потому что она была богатая, из такой семьи, и никогда бы ее не отдали Максиму.