Кто помогает пострадавшим на производстве сотрудникам? Глава ФПБ рассказал, как работает охрана труда

Новости Беларуси. Только за шесть месяцев 2023 года выплаты потерпевшим на производстве работникам и членам их семей превысили сумму в 3 миллиона рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все благодаря техническим инспекторам труда Федерации профсоюзов Беларуси.

Сегодня это самая массовая общественная организация страны. Но были в нашей истории и так называемые независимые профсоюзы, чьи лидеры активно получали западные гранты, львиная доля которых в 2020 году пошла на дестабилизацию ситуации и разжигание социальной вражды в Беларуси. Уголовное дело закрыто, виновные уже отбывают наказание. А вот ФПБ свое дело продолжает и готова к новым трудовым свершениям. Константин Герцев на неделе задался вопросом: рано ли встает охрана? Подробности в материале. Их работа незаметна для глаз обывателя, они в прямом смысле действуют без шума и пыли, но этого точно не боятся. Порядка сотни технических инспекторов из 15 отраслевых профсоюзов только за год проверяют более тысячи предприятий и организаций: от химической и автомобильной промышленности до строек, ферм, магазинов и даже лагерей отдыха. Все, чтобы труд оставался безопасным, комфортным и приносил не только деньги, но и удовольствие.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Порядка 10 тысяч нарушений в области охраны труда, правил, которые мы выявили, наши инспекторы труда на местах, в трудовых, рабочих коллективах. И более 250 единиц техники, это та техника, которая могла явиться причиной, когда люди могли получить травму. Эта техника остановлена. Эти выявленные нарушения, как правило, нанимателями исправляются. Картина Репина «Не ждали». Срывать стоп-кран пришлось команде «Народного контроля» в конце 2022 года на одной из стройплощадок столичного микрорайона Сокол. Увиденное не шокировало, но уложится в голове точно не могло. На краю 40-метровой пропасти и без единого страховочного троса. Отказаться от страховки в угоду собственному комфорту для здешних монтажников вполне обыденно. И по их мнению, дело совсем не в прихоти, просто выдаваемый нанимателем пояс больше мешает работе, чем ей способствует.

Алексей Потапчук, монтажник:

Я думаю, все равно плевать будут. Даже если трагедия случится. Забудут через месяц. Константин Герцев, корреспондент:

Вопрос просто в комфорте или в лени? Алексей Потапчук:

В комфорте. В поясе очень сложно работать, он неудобен. Я в поясе больше падал, чем без пояса. Потому что он постоянно за что-то цепляется. Проблему руководство на местах признало, но законы экономии никто не отменял. Разница закупочной стоимости в 30 % оказалась приоритетнее здоровья собственных сотрудников. Поэтому спустя полгода мы вернулись на горе-стройплощадку. Инженер по охране труда хвастается одним из 40 закупленных на объект уже лямочных поясов, кстати, все по предписанию профсоюза.

Павел Брилевский, ведущий инженер по охране труда Минского домостроительного комбината:

Распределяется нагрузка. А там просто шла нагрузка чисто на позвоночник. Константин Герцев:

Но в носке он комфортен? Андрей Головчиц, производитель работ:

В носке комфортен более тот, но этот безопаснее. Но жизнь важнее. Но верить на слово «Народный контроль» не привык, в ходе повторного мониторинга вскрылись те же нарушения: дыр в заборе за полгода меньше не стало, как и не прибавилось ответственности за собственное здоровье у местных работяг. Назвать такие строительные леса безопасной конструкцией язык не поворачивается, но девушек-штукатуров, у которых еще вся жизнь впереди, этот факт и вовсе не смутил.

– На таких лесах, которые вы видите перед собой, вы бы полезли вверх? А выше?

– Ну я бы нет. Здесь же подтвердилась еще одна проблема большинства стройобъектов – подрядные и субподрядные организации, а точнее, их правила игры. Леса и прилегающая стена будущей амбулатории – фронт работ частной компании, представителей которой в разгар дня мы найти так и не смогли.

Сергей Батура, технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

На объекте находятся в эксплуатации леса, которые не отвечают требованиям безопасности, с которых возможно травмирование, падение работников. Эти строительные леса относятся к субподрядной организации, частная фирма. Тем не менее генподрядной организации будет рекомендовано осуществлять более жесткий контроль по работе субподрядных организаций по обеспечению требований безопасности. С таким отношением к охране труда гибель – вопрос времени. В 2022-м на стройплощадках жилого комплекса «Минск Мир» с жизнью распрощались трое. Чтобы установить виновных, у правоохранителей ушли месяцы. После – затишье и те же грабли.

Михаил Орда:

Там, где нет профсоюзов, у нас есть по законодательству право, если есть к нам обращение, заходить на эти предприятия и смотреть от общественного контроля эти вопросы. И мы это очень часто делаем. Есть много случаев, когда частник старается по остаточному принципу, сэкономить на этом всем. Эти законы должны быть для всех одинаковы. Частное предприятие, государственное и так далее. Это вопросы, которые не обсуждаются. И компромиссов в этих вопросах нет. За прошлый год технические инспекторы приняли участие в расследовании более полтысячи несчастных случаев на производстве, 132 из которых, к сожалению, с летальным исходом. Неутешительная статистика и за шесть месяцев 2023-го – 32 смерти, и, как уверяют профсоюзы, чувство скорби мучает далеко не каждого.

Наталья Радюк, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

В 2022 году в соответствии с коллективными договорами и соглашениями было выплачено за счет средств нанимателя более 3 миллионов белорусских рублей пострадавшим и семьям погибших от несчастных случаев на производстве. Представители профсоюзов практически всегда участвуют в расследованиях. Если видят, что в рамках расследований есть какая-то несправедливость либо всю вину пытаются повесить на пострадавшего либо на погибшего, что еще хуже, профсоюзы принимают все меры, чтобы поддержать семью погибшего, поддержать пострадавшего и добиться всеми возможными способами правды и справедливости. Но не всегда декларируемые правовые нормы исполняются своевременно, иногда они попросту перечеркнуты трудовыми обстоятельствами и виражом судьбы. Очередная командировка мужа Валентины Левкович закончилась на кладбище агрогородка Бенякони. Лобовое столкновение с груженой фурой на трассе Минск – Гродно не оставило ему и малейшего шанса.

Валентина Левкович, вдова погибшего:

Отвезли его в Щучин в больницу. Добраться отсюда мне было нелегко. Его сестра там присутствовала, когда ему делали операцию. Ну и все, прошла операция. Его сердце еще сутки стучало, на второе утро его сердце остановилось. Руководство мужа даже не удосужилось сообщить о его гибели, как и напомнить уже вдове о той помощи, которая положена ей, как по-человечески, так и по закону. Это сделали в объединении профсоюзов, где и отстояли прописанную в коллективном договоре компенсацию в размере 120 среднемесячных зарплат. Конечно, никакие финансы горю утраты не помогут, но рука помощи – как поддержка в пропасти отчаяния.