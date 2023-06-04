Рогожник: «Это продукция нашего высокотехнологичного БНБК». Какие механизмы закупит Ярославль у Беларуси?
Наши – в Ярославле! На неделе визит белорусской делегации в один из самых промышленных регионов России придал импульс взаимным деловым, торговым и культурным связям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Достигнуты договоренности по крупным поставкам отечественной импортозамещающей техники, деталей и продовольствия в Ярославскую область.
В плотной кооперации с Ярославским регионом уже более 10 наших предприятий. В Беларусь отсюда идут поставки двигателей внутреннего сгорания, генераторов, компрессоров. Проще говоря, важные механизмы для машиностроения.
Оксана Семашко, корреспондент:
В Ярославле есть собственный порт. Рыбы много. Может быть, есть какие-то подвижки в сотрудничестве с портами? Глава государства говорил, что нам нужно еще усиливаться в этом направлении, не только сотрудничать с Санкт-Петербургом, Мурманском, а открывать еще больше возможностей для себя.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Этим занимаемся мы и по черноморским портам. Это большая-большая работа, которая требует особого внимания. Мы обсуждали все, что касаемо рыбы, это поставка наших кормов для сельского хозяйства, в том числе и для рыбоводства. Это продукция нашего БНБК высокотехнологичного, который был запущен.
– Санкции сблизили нас с регионами России. Раньше не ощущалось такое активное сотрудничество, а сейчас находим общую пользу. И для себя, и в Ярославской области тоже видят интерес.
– Санкции помогли осмыслить, кто твой друг, а кто твой враг. И самое главное, мы поняли, что основа для государственности – это технологическая независимость. Мы должны дополнять друг друга, а не конкурировать. И в этом залог успеха.
Минск и Ярославль подписали 20 договоров в ходе встречи. Какие бизнес-планы построила Беларусь с регионом?