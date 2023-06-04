Рогожник: «Это продукция нашего высокотехнологичного БНБК». Какие механизмы закупит Ярославль у Беларуси?

Наши – в Ярославле! На неделе визит белорусской делегации в один из самых промышленных регионов России придал импульс взаимным деловым, торговым и культурным связям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Достигнуты договоренности по крупным поставкам отечественной импортозамещающей техники, деталей и продовольствия в Ярославскую область.

В плотной кооперации с Ярославским регионом уже более 10 наших предприятий. В Беларусь отсюда идут поставки двигателей внутреннего сгорания, генераторов, компрессоров. Проще говоря, важные механизмы для машиностроения.