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В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок

07 октября 2020 14:01
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Новости Беларуси. В столице скоро появятся новые проездные билеты. Они будут действовать на одну, три, семь и 25 поездок. Стоимость разового электронного билета не будет отличаться от стоимости бумажного талончика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспользоваться новыми проездными можно будет в любом виде наземного транспорта. Самое привлекательное здесь – срок действия. Такая поездка действительна в течение года со дня покупки.

В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок-1

При этом на одну смарт-карточку можно записать сразу шесть комбинаций. Например, безлимит на троллейбус и 25 поездок на автобус.

В Минсктрансе отмечают: экспериментальных маршрутов не планируется, новые проездные сразу будут действовать на всех городских маршрутах.

В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок-4

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
С учетом поступающих предложений от пассажиров и для удобства пассажиров, к уже действующим проездным документам с 13 октября будут введены новые проездные документы. Они станут альтернативой разовым проездным документам на бумажном носителе.

В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок-7

При этом бумажные проездные талоны также продолжат использовать. Поэтому пассажиры смогут выбрать для себя наиболее удобный вариант. Особенно актуальными остаются такие бумажные талончики, например, для туристов.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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