В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок

Новости Беларуси. В столице скоро появятся новые проездные билеты. Они будут действовать на одну, три, семь и 25 поездок. Стоимость разового электронного билета не будет отличаться от стоимости бумажного талончика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспользоваться новыми проездными можно будет в любом виде наземного транспорта. Самое привлекательное здесь – срок действия. Такая поездка действительна в течение года со дня покупки.