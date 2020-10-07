В Беларуси пассажиры смогут покупать билеты на 1, 3, 7 и 25 поездок
Новости Беларуси. В столице скоро появятся новые проездные билеты. Они будут действовать на одну, три, семь и 25 поездок. Стоимость разового электронного билета не будет отличаться от стоимости бумажного талончика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Воспользоваться новыми проездными можно будет в любом виде наземного транспорта. Самое привлекательное здесь – срок действия. Такая поездка действительна в течение года со дня покупки.
При этом на одну смарт-карточку можно записать сразу шесть комбинаций. Например, безлимит на троллейбус и 25 поездок на автобус.
В Минсктрансе отмечают: экспериментальных маршрутов не планируется, новые проездные сразу будут действовать на всех городских маршрутах.
Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
С учетом поступающих предложений от пассажиров и для удобства пассажиров, к уже действующим проездным документам с 13 октября будут введены новые проездные документы. Они станут альтернативой разовым проездным документам на бумажном носителе.
При этом бумажные проездные талоны также продолжат использовать. Поэтому пассажиры смогут выбрать для себя наиболее удобный вариант. Особенно актуальными остаются такие бумажные талончики, например, для туристов.