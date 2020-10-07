«Самым интересным для меня были уроки в незнакомом классе». Учитель литературы рассказала об участии в конкурсе для педагогов
Новости Беларуси. Учитель – такое емкое слово, с которого начинаются наши знания и формируются способности, от которых в будущем зависят судьба, карьера и любовь к профессии. Мы благодарны преподавателям за те уроки, которые получаем не только в группах, классах и аудиториях, но и за школу жизни, которая тоже начинается с самого рождения. Большинство из нас до конца жизни помнит любимых учителей, именно они закладывают в нас любовь к тому или иному предмету, стремление к получению знаний и веру в то, что все получится.
Мы пригласили в гости победителей конкурса «Столичный учитель – столичному образованию». Один из них – Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168 Минска, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Валентина Станиславовна, здравствуйте! Во-первых, с огромным удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем учителя, с ярким участием в конкурсе «Учитель года Беларуси». Мы уже знаем о том, что конкурс прошел, у вас была яркая красивая презентация. Как вы считаете, что было самым главным в вашем представлении себя на этом конкурсе?
Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168:
Вы знаете, если говорить о презентации, то моя визитка называлась «От Пушкина до Малевича». Я говорила, описывала черный квадрат, потому что у каждого человека в жизни есть свой черный квадрат, в котором находится главная информация его судьбы, его профессиональной деятельности, его личной жизни. Александр Сергеевич Пушкин почему? Потому что учитель-филолог должен глаголом жечь сердца людей, что я делаю уже 29 лет.
Екатерина Забенько:
Каково это: оказаться самой в роли экзаменуемой и испытать соревновательный дух, конкуренцию между учителями? Хотя я уверена, вы между собой делитесь информацией и профессиональным опытом в том числе, но конкуренция присутствует.
Валентина Дробышевская:
Вы знаете, вот вначале тоже, когда у меня брали интервью перед конкурсом, я сказала о том, что здесь, наверное, духа соперничества как такового между педагогами не было, был дух педагогического единства, потому что мы все в равных условиях, у каждого учителя развито чувство эмпатии. Мы чувствовали вот это взаимное волнение, но и, конечно же, хотелось достойно выступить, показать уровень собственного профессионализма. Конкурсные испытания – это и закалка собственного характера. Это не только показатель уровня профессионализма, но и показатель личностных качеств человека.
Екатерина Забенько:
Расскажите, что из конкурсных испытаний было для вас самым интересным и самым сложным? Я знаю, что там были и мастер-классы, нужно было провести урок в незнакомом классе и заинтересовать детей, которые вас и не знали никогда. Что было для вас сложным и интересным?
Валентина Дробышевская:
Самым интересным для меня были уроки в незнакомом классе, их было два. Мы давали уроки в школе № 61, в девятом классе у меня был урок русской литературы, а в шестом классе – урок русского языка. Знаете, когда я пришла через неделю после уроков к ребятам, первый урок русской литературы, а через неделю я опять пришла в эту школу, ко мне ребята девятого класса бежали, они были настолько рады меня видеть, и они за меня уже болеют. Конечно, урок в незнакомом классе, когда ты приходишь к детям, здесь уже ты забываешь о том, что ты конкурсант. Ты помнишь о том, что ты учитель, раз ты пришел на урок, значит, ребята должны тебя услышать, и в сотрудничестве мы должны раскрыть цель, которая была поставлена по теме учебного занятия. Это у меня получилось.