«Самым интересным для меня были уроки в незнакомом классе». Учитель литературы рассказала об участии в конкурсе для педагогов

Новости Беларуси. Учитель – такое емкое слово, с которого начинаются наши знания и формируются способности, от которых в будущем зависят судьба, карьера и любовь к профессии. Мы благодарны преподавателям за те уроки, которые получаем не только в группах, классах и аудиториях, но и за школу жизни, которая тоже начинается с самого рождения. Большинство из нас до конца жизни помнит любимых учителей, именно они закладывают в нас любовь к тому или иному предмету, стремление к получению знаний и веру в то, что все получится. Мы пригласили в гости победителей конкурса «Столичный учитель – столичному образованию». Один из них – Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168 Минска, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Валентина Станиславовна, здравствуйте! Во-первых, с огромным удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем учителя, с ярким участием в конкурсе «Учитель года Беларуси». Мы уже знаем о том, что конкурс прошел, у вас была яркая красивая презентация. Как вы считаете, что было самым главным в вашем представлении себя на этом конкурсе?

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебной работе средней школы № 168:

Вы знаете, если говорить о презентации, то моя визитка называлась «От Пушкина до Малевича». Я говорила, описывала черный квадрат, потому что у каждого человека в жизни есть свой черный квадрат, в котором находится главная информация его судьбы, его профессиональной деятельности, его личной жизни. Александр Сергеевич Пушкин почему? Потому что учитель-филолог должен глаголом жечь сердца людей, что я делаю уже 29 лет. Екатерина Забенько:

Каково это: оказаться самой в роли экзаменуемой и испытать соревновательный дух, конкуренцию между учителями? Хотя я уверена, вы между собой делитесь информацией и профессиональным опытом в том числе, но конкуренция присутствует. Валентина Дробышевская:

Вы знаете, вот вначале тоже, когда у меня брали интервью перед конкурсом, я сказала о том, что здесь, наверное, духа соперничества как такового между педагогами не было, был дух педагогического единства, потому что мы все в равных условиях, у каждого учителя развито чувство эмпатии. Мы чувствовали вот это взаимное волнение, но и, конечно же, хотелось достойно выступить, показать уровень собственного профессионализма. Конкурсные испытания – это и закалка собственного характера. Это не только показатель уровня профессионализма, но и показатель личностных качеств человека.

Екатерина Забенько:

Расскажите, что из конкурсных испытаний было для вас самым интересным и самым сложным? Я знаю, что там были и мастер-классы, нужно было провести урок в незнакомом классе и заинтересовать детей, которые вас и не знали никогда. Что было для вас сложным и интересным?