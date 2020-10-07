Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы

Многие предприниматели по своей наивности, незнанию, или нежеланию ведут свой бизнес в свободной форме. Это как? Это когда, что заработал – поел, а бумажки оформлю как-нибудь потом. И только, когда решаете ликвидироваться и в дверь звонит налоговый инспектор, вспоминаешь: где же мои книжки и вел ли я их. Закрытие собственного дела – процесс трудоемкий, но выполнимый. Первое, что необходимо сделать. Александр Костюкевич, юрист:

Если у нас есть наемные лица, то до подачи заявления о прекращении деятельности нужно расторгнуть трудовые отношения. Самый безболезненный и дешевый способ – прекращение трудовых договоров по соглашению сторон.

Дальше обращаемся в исполком с заявлением о прекращении деятельности. Александр Костюкевич:

Также мы должны оплатить публикацию объявления в журнале «Юстиция Беларуси». В обязательном порядке мы должны уведомить налоговый орган и представить декларацию, которая подается в течение пяти рабочих дней. Этот момент нужно помнить, если мы не предоставим декларацию, то возможно привлечение к административной ответственности.

В запасе месяц, чтобы предоставить документы в ФСЗН и 15 дней на отчеты для страховой. И помним, после подачи заявления на ликвидацию нельзя заниматься хозяйственной деятельностью, совершать сделки и проводить платежи через расчетный счет. Александр Костюкевич:

В противном случае нас могут привлечь по статье 12.7 части второй и административный штраф будет наложен от 20 до 200 базовых величин с конфискацией дохода.

Хочешь не хочешь, а проверок не избежать. Александр Костюкевич:

Если у нас за последние три года отсутствовали движения по счету и деятельность не велась, то проверка налоговых органов не будет проведена, и, соответственно, вам сразу выдадут справку об отсутствии задолженности.

Если вы не рассчитаетесь по долгам, ИП закрыть не получится. Александр Костюкевич:

Индивидуальный предприниматель при осуществлении детальности отвечает по обязательствам всем своим имуществом: и личным, и тем, что было приобретено в ходе осуществления деятельности.

Следующий шаг: сдаем документы в архив, но лишь в том случае, если в штате были сотрудники. Приказы, трудовые договора, платежные ведомости и карточки лицевых счетов. Взамен, у вас на руках будет справка, без которой невозможно исключение из единого госреестра предпринимателей и юридических лиц. Александр Костюкевич:

Помимо того, что мы сами можем принять решение о прекращении деятельности, такое решение может быть принято исполнительным регистрирующим органом либо судом. Если мы не осуществляем деятельность в течение 12 месяцев и не сообщаем налоговым органам о причинах неосуществления, налоговый орган направляет представление в регистрирующий орган, он принимает решение о ликвидации.