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Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы

07 октября 2020 12:58
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Многие предприниматели по своей наивности, незнанию, или нежеланию ведут свой бизнес в свободной форме. Это как? Это когда, что заработал – поел, а бумажки оформлю как-нибудь потом. И только, когда решаете ликвидироваться и в дверь звонит налоговый инспектор, вспоминаешь: где же мои книжки и вел ли я их. Закрытие собственного дела – процесс трудоемкий, но выполнимый. Первое, что необходимо сделать.

Александр Костюкевич, юрист:
Если у нас есть наемные лица, то до подачи заявления о прекращении деятельности нужно расторгнуть трудовые отношения. Самый безболезненный и дешевый способ – прекращение трудовых договоров по соглашению сторон.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-1

Дальше обращаемся в исполком с заявлением о прекращении деятельности.

Александр Костюкевич:
Также мы должны оплатить публикацию объявления в журнале «Юстиция Беларуси». В обязательном порядке мы должны уведомить налоговый орган и представить декларацию, которая подается в течение пяти рабочих дней. Этот момент нужно помнить, если мы не предоставим декларацию, то возможно привлечение к административной ответственности.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-4

В запасе месяц, чтобы предоставить документы в ФСЗН и 15 дней на отчеты для страховой. И помним, после подачи заявления на ликвидацию нельзя заниматься хозяйственной деятельностью, совершать сделки и проводить платежи через расчетный счет.

Александр Костюкевич:
В противном случае нас могут привлечь по статье 12.7 части второй и административный штраф будет наложен от 20 до 200 базовых величин с конфискацией дохода.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-7

Хочешь не хочешь, а проверок не избежать.

Александр Костюкевич:
Если у нас за последние три года отсутствовали движения по счету и деятельность не велась, то проверка налоговых органов не будет проведена, и, соответственно, вам сразу выдадут справку об отсутствии задолженности.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-10

Если вы не рассчитаетесь по долгам, ИП закрыть не получится.

Александр Костюкевич:
Индивидуальный предприниматель при осуществлении детальности отвечает по обязательствам всем своим имуществом: и личным, и тем, что было приобретено в ходе осуществления деятельности.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-13

Следующий шаг: сдаем документы в архив, но лишь в том случае, если в штате были сотрудники. Приказы, трудовые договора, платежные ведомости и карточки лицевых счетов. Взамен, у вас на руках будет справка, без которой невозможно исключение из единого госреестра предпринимателей и юридических лиц.

Александр Костюкевич:
Помимо того, что мы сами можем принять решение о прекращении деятельности, такое решение может быть принято исполнительным регистрирующим органом либо судом. Если мы не осуществляем деятельность в течение 12 месяцев и не сообщаем налоговым органам о причинах неосуществления, налоговый орган направляет представление в регистрирующий орган, он принимает решение о ликвидации.

Как правильно ликвидировать ИП, чтобы не попасть на штрафы-16

Как видим, прекращение деятельности ИП – процедура не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд, особенно если подготовиться к ней заранее, решить вопросы с сотрудниками, контрагентами, а также своевременно уплатить налоги.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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