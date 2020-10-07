Сергий Радонежский. Чем известен святой и о чём его просят

Мало кто не слышал про Сергия Радонежского. Это имя известно даже за пределами христианства, хотя люди, которые исповедуют другую религию или являются атеистами, практически ничего не знают об этом человеке, за исключением его имени. Память Радонежского чтут дважды в год – 18 июля (обретение мощей) и 8 октября (день смерти). Мы решили вспомнить ключевые действия Сергия, а также узнать, какие приметы связаны с днём памяти иеромонаха.

Фото: instagram.com/jelena_poetry

Интересные факты и значимые поступки Считается, что Радонежский ещё в детстве встретил старца, который заверил мальчика, что тот «будет знать грамоту лучше своих братьев и сверстников». Через несколько лет Сергий выучил греческий язык, чем заслужил уважение своих знакомых. Примерно в 20 лет преподобный основал монастырь в пустыне и принял постриг. Вскоре вокруг Радонежского начали собираться ученики. Позже из-за конфликта Сергий ушёл, он отправился путешествовать, по пути занимаясь основанием других монастырей и оставляя в них наставниками своих учеников. За время этих путешествий Радонежский также совершил несколько чудес. Например, при помощи молитвы он сотворил «обильный источник воды», Сергий вылечил человека, страдавшего бессонницей. У иеромонаха были видения, также он за полгода предсказал свою смерть и успел завершить все свои дела.

Фото: instagram.com/ikona.rusi

О чём просят Многие святые могут покровительствовать в некоторых делах. Например, апостол Пётр считается покровителем рыбаков, его просят о помощи в рыболовстве. Радонежский был известен своим умением находить подход к людям и примерять спорящих. Также он в своё время считался очень знающим человеком. Поэтому верующие обращаются к Сергию, когда нужно разрешить какой-то конфликт, а также в тех случаях, когда возникают проблемы с учёбой или научной деятельностью.

Фото: instagram.com/hramkim