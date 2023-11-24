В Беларуси ожидается усиление ветра

24 ноября в Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Хотя на календаре ноябрь, погода наглядно демонстрирует, что зима уже пришла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям пересмотреть стиль вождения. Резкие маневры на скользкой, заснеженной трассе могут привести к аварии. Опасность заносов и наездов на пешеходов возрастает.

23 ноября по большей части территории страны прошли снегопады. Из-за обильных осадков и заморозков серьезно осложнилась обстановка на дорогах. Несмотря на усилия коммунальных служб, фиксировались многочисленные ДТП.

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси: Сотрудники ГАИ разъяснят населению основные сезонные риски и угрозы безопасности движения, напомнят о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования правил, а также о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимний период. С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой. За участие в дорожном движении транспортных средств без зимних шин предусмотрен штраф до одной базовой величины.

Соблюдать предельную осторожность белорусов сегодня призывает и МЧС. По стране ожидается усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Сильные порывы могут спровоцировать обрывы линий электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций, сооружений, падение деревьев.

Кроме того, опасность представляет гололед, который образовался из-за перепада температур. Сегодня синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов со знаком плюс. Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.