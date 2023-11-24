Обязательную аккредитацию в области физкультуры и спорта нужно получить до 1 января. Что это значит и куда обращаться?

Узнали в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь у Ольги Демиш, начальника юридического отдела Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Главное управление юстиции Миноблисполкома информирует: до 1 января 2024 года все, кто оказывает услуги в сфере физической культуры и спорта, подлежат государственной аккредитации на право осуществления такой деятельности. Что же это значит?

Ольга Демиш, начальник юридического отдела Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

С 1 июля 2023 года в нашей стране введена государственная аккредитация на право осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта. До недавнего времени государственную аккредитацию проходили только специализированные учебно-спортивные учреждения, а также спортивные школы в структуре клубов, которые осуществляли деятельность по подготовке спортивного резерва.

В ходе проверок контролирующими органами были установлены многочисленные нарушения отраслевого законодательства, допущенные в основном индивидуальными предпринимателями. Поэтому возникла идея переформатирвоать ту госаккредитацию, которая в нашей сфере проводится, распространить на субъекты, чтобы все оказались в равных условиях.

С 1 января документ должен быть у всех госорганизаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в этой сфере. Более того, в сертификате будет указано направление, в котором эта деятельность осуществляется.