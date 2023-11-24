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Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве

24 ноября 2023 07:28
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Документооборот между нотариусами стран СНГ станет проще. Организацию цифрового взаимодействия обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве-1

Обмениваться данными планируют в электронном формате. Граждане, получившие заверенный акт в электронном виде, смогут воспользоваться им в других странах без распечатки документа. Для запуска процесса необходимо привлечь организации, которые проверят подлинность цифровых документов.

Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве-4

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:
Буквально на первое полугодие следующего года мы запланировали широкомасштабный круглый стол, на котором будем говорить об этапах цифровизации нотариальной деятельности. Вершиной которого будет обсуждение этой возможности – включение через доверенные третьи стороны в наших государствах и предоставление возможности обмениваться именно документами электронными, нотариальными актами.

Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве-7

Дилшод Ашуров, председатель Нотариальной палаты Узбекистана:
Белорусская нотариальная палата является рабочим органом данной группы. Могу смело отметить, что за короткие два года было сделано много работы именно в сфере нотариата. Основной задачей данной организации является укрепление и взаимовыгодное отношение именно в сфере нотариата, обмен опытом, обмен практикой.

Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве-10

Заседание в Минске завершилось подписанием Меморандума о сотрудничестве между нотариальными палатами Беларуси и Кыргызстана.

# Беларусь-Кыргызстан # общество # Наталья Борисенко # Фотофакт

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