Нотариальные палаты Беларуси и Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве

Документооборот между нотариусами стран СНГ станет проще. Организацию цифрового взаимодействия обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмениваться данными планируют в электронном формате. Граждане, получившие заверенный акт в электронном виде, смогут воспользоваться им в других странах без распечатки документа. Для запуска процесса необходимо привлечь организации, которые проверят подлинность цифровых документов.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Буквально на первое полугодие следующего года мы запланировали широкомасштабный круглый стол, на котором будем говорить об этапах цифровизации нотариальной деятельности. Вершиной которого будет обсуждение этой возможности – включение через доверенные третьи стороны в наших государствах и предоставление возможности обмениваться именно документами электронными, нотариальными актами.

Дилшод Ашуров, председатель Нотариальной палаты Узбекистана:

Белорусская нотариальная палата является рабочим органом данной группы. Могу смело отметить, что за короткие два года было сделано много работы именно в сфере нотариата. Основной задачей данной организации является укрепление и взаимовыгодное отношение именно в сфере нотариата, обмен опытом, обмен практикой.