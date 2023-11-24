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В Минске выберут предпринимателя года

24 ноября 2023 07:10
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Предприниматель года станет известен сегодня, 24 ноября, вечером. Церемония награждения победителей национального конкурса состоится в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске выберут предпринимателя года-1

Он проводился по нескольким номинациям. Лучших определяли по степени успешности старта и стабильности в развитии достижений, эффективности в производственной сфере и отрасли услуг. Оценивалась также индивидуальность бизнес-инициативы. Оказывая поддержку частной инициативе и отмечая успехи ее представителей, государство ожидает от бизнеса развития и укрупнения.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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