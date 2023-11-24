В Минске выберут предпринимателя года

Предприниматель года станет известен сегодня, 24 ноября, вечером. Церемония награждения победителей национального конкурса состоится в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проводился по нескольким номинациям. Лучших определяли по степени успешности старта и стабильности в развитии достижений, эффективности в производственной сфере и отрасли услуг. Оценивалась также индивидуальность бизнес-инициативы. Оказывая поддержку частной инициативе и отмечая успехи ее представителей, государство ожидает от бизнеса развития и укрупнения.