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Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос

01 октября 2024 19:12
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Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем какое мастерство хотели бы освоить минчане!

Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-3

Вождение и дрифт. Нравится скорость!

Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-5

Мастерство обращения с искусственным интеллектом и, наверное, совершенствовать свои знания в спортивном менеджменте.

Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-7

То, что я хотела, я уже в своей жизни попробовала. Я сама плету шарфики, браслеты, рисую, вышиваю крестиком и гладью.

Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-9

Наверное, врачевание. Считается, что музыка обладает такими целительными свойствами.

Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос-11

Я бы хотела однажды попробовать фехтование. Мне просто нравится как это выглядит.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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