Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем какое мастерство хотели бы освоить минчане!
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем какое мастерство хотели бы освоить минчане!
Вождение и дрифт. Нравится скорость!
Мастерство обращения с искусственным интеллектом и, наверное, совершенствовать свои знания в спортивном менеджменте.
То, что я хотела, я уже в своей жизни попробовала. Я сама плету шарфики, браслеты, рисую, вышиваю крестиком и гладью.
Наверное, врачевание. Считается, что музыка обладает такими целительными свойствами.
Я бы хотела однажды попробовать фехтование. Мне просто нравится как это выглядит.
Подробности в видео.