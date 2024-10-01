Какое хобби хотели бы освоить минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый опрос для жителей столицы. Давайте узнаем какое мастерство хотели бы освоить минчане!

Вождение и дрифт. Нравится скорость!

Мастерство обращения с искусственным интеллектом и, наверное, совершенствовать свои знания в спортивном менеджменте.

То, что я хотела, я уже в своей жизни попробовала. Я сама плету шарфики, браслеты, рисую, вышиваю крестиком и гладью.

Наверное, врачевание. Считается, что музыка обладает такими целительными свойствами.