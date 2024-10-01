Драники из батата. Необычный завтрак от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

И сегодня у нас драники из батата с грибным соусом. Для этого блюда мы будем использовать: батат, рисовая мука, куриное яйцо, зелень, сыр, грибы, жирные сливки и лук. Приступаем к приготовлению. Используем батат. Батат очень похож на картофель, но он отличается по своему витаминному составу. В нем очень много витамина А, С, В6, магния и кальция. Также он имеет сладковатый вкус. И родиной батата является Южная Америка. По вкусу батат напоминает смесь тыквы и моркови, но это не мешает ему быть хорошей основой для драников. Поэтому натираем на крупную терку батат.

Михаил Анищенко:

Батат натерли, добавляем одно куренное яйцо. Все тщательно перемешиваю. Также в массу добавляем сыр. Используем полутвердый. Можно использовать пармезан, если есть. Сыр придаст драникам из батата хрустящую корочку. Вместо обычного репчатого лука для приготовления драников мы будем использовать зеленый. Зеленый лук придает драникам из батата яркие зеленые нотки. Нарезаю его мелко. Перекладываю лук в миску. Добавляю соль, черный молотый перец. Все тщательно перемешиваю. Этот рецепт является универсальным. Можно экспериментировать и использовать различные другие овощи. Вместо батата могут быть тыква, цукини, обычная картошка. Любые другие ингредиенты тоже подойдут. Чтобы снизить калорийность блюда, вместо обычной пшеничной муки добавляем рисовую. Рисовой муки понадобится две столовые ложки.

Михаил Анищенко:

Все хорошенько перемешиваем. Масса на драники готова, подготовим ингредиенты для соуса. Понадобится одна репчатая луковица. Нарезаем ее средним кубиком. Для соуса буду использовать грибы, в нашем случае -шампиньоны. Нарезаю шампиньоны средним кубиком. Шампиньоны для грибного соуса удобны тем, что они быстры в приготовлении, имеют очень нежный и нейтральный вкус. Лесные грибы имеют более богатый и насыщенный вкус, но также они дольше готовятся. Все ингредиенты подготовлены, переходим к плите. Разогреваем сковородку и сотейник. Добавляем масло, хорошенько его прогреваем. Чтобы драники получились хрустящими, нужно использовать достаточно большое количество масла. Параллельно будем готовить соус и жарить драники. Добавляем для соуса лук. Обжарим его до золотистого цвета. Выкладываем драники. Обжариваем драники с двух сторон до золотистой корочки. Лук стал золотистого цвета, добавляю грибы.

Михаил Анищенко:

Обжариваю грибы на сильном огне 5 минут. Если нужно, добавляем к грибам еще немного растительного масла, они его очень хорошо впитывают. После того, как в грибах выпарилась лишняя влага, добавляем сливки. Сливки используем максимальной жирности, в нашем случае 33 %. Добавляем к грибам. Все перемешиваем, доводим до кипения, варим буквально 2 минуты, чтобы сливки загустели. Добавляю к соусу черный молотый перец и соль. Перемешиваю и снимаю с огня. Драники из батата готовы, осталось только добавить соус и украсить. Нежный сливочный грибной соус укладываем сверху. И добавляем немного укропа. Такой вот завтрак у нас получился.