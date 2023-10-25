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В Беларуси отмечают день образования Службы безопасности Президента

25 октября 2023 10:40
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Новости Беларуси. День образования сегодня, 25 октября, отмечает Служба безопасности Президента Беларуси. Ее коллектив поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают день образования Службы безопасности Президента-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь важнейшим звеном системы национальной безопасности, обеспечивая сохранность жизни и здоровья высших должностных лиц государства, иностранных гостей, прибывающих в страну с официальным визитом, участников мероприятий, проводимых на высшем уровне, вы укрепляете имидж гостеприимной, стабильной и мирной Беларуси. Каждый из вас, оставаясь верным воинскому долгу, на деле демонстрирует любовь к Родине и своему народу, уважая заслуги ветеранов Службы безопасности и сохраняя ее славные традиции, служит образцом офицерской чести.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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