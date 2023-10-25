В Беларуси отмечают день образования Службы безопасности Президента

Новости Беларуси. День образования сегодня, 25 октября, отмечает Служба безопасности Президента Беларуси. Ее коллектив поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Являясь важнейшим звеном системы национальной безопасности, обеспечивая сохранность жизни и здоровья высших должностных лиц государства, иностранных гостей, прибывающих в страну с официальным визитом, участников мероприятий, проводимых на высшем уровне, вы укрепляете имидж гостеприимной, стабильной и мирной Беларуси. Каждый из вас, оставаясь верным воинскому долгу, на деле демонстрирует любовь к Родине и своему народу, уважая заслуги ветеранов Службы безопасности и сохраняя ее славные традиции, служит образцом офицерской чести.