В Беларуси открывается первый Форум медийного сообщества страны. Что на нём будут обсуждать?

Новости Беларуси. Новые форматы работы СМИ для обеспечения национальной безопасности. Готовятся к работе участники первого форума медийного сообщества нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые форматы работы СМИ для обеспечения национальной безопасности. Готовятся к работе участники первого форума медийного сообщества нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В выставочном центре рядом с Дворцом Независимости соберутся около 200 журналистов. Приглашены и руководители ведущих СМИ Беларуси и России. Они обсудят актуальные вопросы развития отечественных медиа, их роль и место в обеспечении информационной безопасности страны.
Приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы видим, с какой скоростью инновационные технологии меняют жизнь общества, какие возможности они открывают в сфере создания и распространения медиаконтента, какие риски формируют в вопросах информационной безопасности государства. Понимаем, что незыблемость нашего суверенитета, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов.