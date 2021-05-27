В Беларуси открывается первый Форум медийного сообщества страны. Что на нём будут обсуждать?

Новости Беларуси. Новые форматы работы СМИ для обеспечения национальной безопасности. Готовятся к работе участники первого форума медийного сообщества нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выставочном центре рядом с Дворцом Независимости соберутся около 200 журналистов. Приглашены и руководители ведущих СМИ Беларуси и России. Они обсудят актуальные вопросы развития отечественных медиа, их роль и место в обеспечении информационной безопасности страны. Приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» направил Президент.