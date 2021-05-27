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В Беларуси открывается первый Форум медийного сообщества страны. Что на нём будут обсуждать?

27 мая 2021 07:49
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Новости Беларуси. Новые форматы работы СМИ для обеспечения национальной безопасности. Готовятся к работе участники первого форума медийного сообщества нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси открывается первый Форум медийного сообщества страны. Что на нём будут обсуждать?-1

В выставочном центре рядом с Дворцом Независимости соберутся около 200 журналистов. Приглашены и руководители ведущих СМИ Беларуси и России. Они обсудят актуальные вопросы развития отечественных медиа, их роль и место в обеспечении информационной безопасности страны.

Приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» направил Президент.

В Беларуси открывается первый Форум медийного сообщества страны. Что на нём будут обсуждать?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы видим, с какой скоростью инновационные технологии меняют жизнь общества, какие возможности они открывают в сфере создания и распространения медиаконтента, какие риски формируют в вопросах информационной безопасности государства. Понимаем, что незыблемость нашего суверенитета, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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