Прямой эфир

В пункт назначения не попали 54 пассажира. Кто находился на борту самолёта Минск – Барселона?

27 мая 2021 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вылетавший 26 мая по маршруту Минск – Барселона самолет был вынужден вернуться в национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункт назначения не попали 54 пассажира.

В пункт назначения не попали 54 пассажира. Кто находился на борту самолёта Минск – Барселона?-1

Гендиректор национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал нарушением всех международных норм гражданской авиации запрет белорусскому самолету пролететь через воздушное пространство Франции.

Игорь Чергинец: у нас были разрешения всех стран на пролет в воздушном пространстве до Барселоны

В пункт назначения не попали 54 пассажира. Кто находился на борту самолёта Минск – Барселона?-4

Среди пассажиров было шесть белорусов, остальные – граждане других стран: Армении, Казахстана, России, Испании, Польши, Италии, Франции, Мальты. Непонятно, за что наказали компанию «Белавиа», а вместе с тем и людей, в том числе и граждан Евросоюза.

# Самолет # общество # Игорь Чергинец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Около 20 иностранцев». Из-за отмены рейсов туристы не могут вернуться домой
27 мая 2021 06:45

«Около 20 иностранцев». Из-за отмены рейсов туристы не могут вернуться домой

«Очень важно встречаться и продолжать общаться с молодым нашим поколением». Студенты побывали в Совете Республики
27 мая 2021 06:32

«Очень важно встречаться и продолжать общаться с молодым нашим поколением». Студенты побывали в Совете Республики

Комитет госконтроля 27 мая проведёт «горячую линию»
27 мая 2021 06:28

Комитет госконтроля 27 мая проведёт «горячую линию»