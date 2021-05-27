В пункт назначения не попали 54 пассажира. Кто находился на борту самолёта Минск – Барселона?

Новости Беларуси. Вылетавший 26 мая по маршруту Минск – Барселона самолет был вынужден вернуться в национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пассажиров было шесть белорусов, остальные – граждане других стран: Армении, Казахстана, России, Испании, Польши, Италии, Франции, Мальты. Непонятно, за что наказали компанию «Белавиа», а вместе с тем и людей, в том числе и граждан Евросоюза.