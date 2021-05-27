Роман Головченко вручил госнаграды работникам МТЗ

Новости Беларуси. По поручению Президента государственные награды работникам МТЗ вручил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучших представителей коллектива чествовали в преддверии большого юбилея – 75-летия со дня основания Минского тракторного завода.

Сегодня это настоящий белорусский бренд. В непростых условиях предприятие демонстрирует производственную динамику. Уже буквально в 2022 году с конвейера может сойти четырехмиллионный по счету трактор.

Все успехи флагмана сельскохозяйственного машиностроения не только на территории нашей страны, но и на постсоветском пространстве – заслуга коллектива.