Они защищали Беларусь. В Белыничах презентовали памятный знак пограничникам

Новости Беларуси. «Пограничникам всех времен и поколений». В преддверии Дня пограничника в Белыничах презентовали памятный знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Композиция представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов с гербами СССР и Беларуси. Памятный знак воздвигнут на средства добровольных пожертвований воинов запаса, а также при поддержке Белыничского райисполкома. Идею создания инициировало общественное объединение «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы». Памятный знак увековечит подвиг всех пограничников, защищавших рубежи родной земли. Он будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории и традиций пограничной службы.