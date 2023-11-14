В Беларуси открывается крупнейшая специализированная выставка «Продэкспо-2023»

Новости Беларуси. От продуктов ежедневного рациона до деликатесов и специального питания. Крупнейшая продовольственная выставка Беларуси «Продэкспо» открывается 14 ноября. 29-й раз она распахнет свои двери для 126 участников из пяти стран. Это компании, холдинги и предприятия Беларуси, России, Узбекистана, Вьетнама и Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка – одно из главных событий в деловом календаре как ведущих отечественных, так и зарубежных производителей. Традиционно ее сопровождает масштабная деловая программа: отраслевые форумы, конференции, презентации, профессиональные конкурсы, смотры и чемпионаты. Пройдет также серия переговоров между производителями продукции и представителями коммерческих служб торговых сетей.

Виктория Миколюк, ведущий специалист сектора инновационно-технологических проектов государственного предприятия «Белэкспо»:

Белорусские продовольственные предприятия по-прежнему подтверждают спрос на продукцию, потому что в этом году к нам приедет 35 торговых сетей из стран СНГ на заключение договоров. Белорусские продовольственники будут представлять свои продуктовые премьеры. К нам традиционно приходят не менее 3 000 посетителей. И в этом году также ждем, ждем еще больше. Потому что будет чем удивить.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Будет презентован новый ассортимент отдельных перерабатывающих предприятий. Гродненский мясокомбинат продемонстрирует новые виды продукции – супы. «Беллакт» продемонстрирует продукты для спортсменов, студентов, людей пожилого возраста. То есть специализированное питание.